Baldige Reunion? Mel C ist stolz, ein Spice Girl zu sein

Mel C (51) heizt die Gerüchteküche an: Kurz vor ihrem Auftritt an Silvester am Sydney Harbour hat die frühere Spice Girls-Sängerin in einem Interview mit ABC über ein mögliches Comeback der Kultband gesprochen. Gefragt nach dem 30. Bandjubiläum im Jahr 2026 schwärmte Melanie Chisholm von der gemeinsamen Geschichte mit Emma Bunton (49), Geri Halliwell (53), Mel B. (50) und Victoria Beckham (51). Sie sagte, sie sei "sehr stolz" auf das, was die Spice Girls erreicht hätten, und dass es "wundervoll" wäre, dieses Erbe zu feiern. Die 51-Jährige versprach zudem eine "würzige" Show unter den Segeln des Opernhauses in Sydney – inklusive Klassikern, auf die Fans weltweit hoffen. Der Auftritt sollte am Donnerstagabend (Ortszeit) den Countdown ins neue Jahr am Hafen begleiten.

Im Gespräch mit Moderatorin Zan Rowe betonte Mel C, wie sehr sie die anhaltende Begeisterung schätze, gerade von jungen Fans, die die Spice Girls erst jetzt entdecken. "Wir finden ständig junge Leute, die die Spice Girls entdecken", sagte sie dem Sender und klang dabei sichtbar gerührt. Zu konkreten Plänen für 2026 blieb sie zwar vage, stellte aber eine besondere Art des Jubiläums in Aussicht. Schon zuvor hatte sie in der US-Show "Good Morning America" mit gekreuzten Fingern ihre Hoffnung auf eine Rückkehr signalisiert und an die Stadiontour 2019 erinnert, die in Großbritannien für ausverkaufte Abende und laute Chöre sorgte. Für Sydney kündigte Mel C an, "alle Register" zu ziehen und das neue Jahr mit maximaler Energie zu begrüßen: "Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen", sagte sie über den Jahreswechsel Down Under.

Auch abseits der Reunion-Gerüchte blickt die Sängerin derzeit mit viel Herz auf ihre musikalischen Wurzeln. In jüngsten Gesprächen hob Melanie wiederholt Einflüsse hervor, die sie geprägt haben, und schlug dabei Brücken zwischen der Motown-Schule und dem Pop-Selbstbewusstsein der Spice Girls. Privat pflegt die Musikerin engste Bande zu ihren ehemaligen Kolleginnen, mit denen sie durch Höhen und Tiefen gewachsen ist. Das gemeinsame Motto aus Bandtagen – Freundschaft, Zusammenhalt, "Girl Power" – klingt bei ihr bis heute nach. Wer Mel C hinter der Bühne erlebt, trifft auf eine Teamplayerin, die Erinnerungen genauso gern teilt wie neue Kapitel beginnt und die großen Momente am liebsten mit Menschen feiert, die seit den 90ern an ihrer Seite stehen.

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Getty Images Mel C, Sängerin

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown und Melanie Chisholm im August 2012