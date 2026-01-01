Für Ralf Schumacher war Zeit nach Michaels Unfall "surreal"

Ralf Schumacher (50) hat in einem neuen Interview offen über die dramatischen Tage nach dem schweren Ski-Unfall von Michael Schumacher (56) im Dezember 2013 gesprochen. Der frühere Formel-1-Pilot erinnerte sich im Gespräch mit F1-Insider daran, wie sein Bruder nach dem Sturz in den französischen Alpen in Grenoble notoperiert werden musste und Ärzte um sein Leben kämpften. Vor dem Krankenhaus versammelten sich damals Fans, Fernsehteams und Fotografen aus aller Welt, während Managerin Sabine Kehm (61) nur wenige, sorgfältig abgewogene Sätze zum Gesundheitszustand des Rekordweltmeisters preisgab. Ralf beschreibt diese Ausnahmesituation rückblickend als "surreal" und macht deutlich, wie überrollt die Familie sich in diesen Tagen fühlte.

Die Bilder des Klinikgeländes in Grenoble, das sich binnen Stunden in ein globales Medienlager verwandelte, haben sich bei dem ehemaligen Rennfahrer eingebrannt. Reporter belagerten die Zugänge, jedes winzige Detail wurde zur Schlagzeile – und einige überschritten sogar deutlich Grenzen. So wurde später bekannt, dass ein Journalist versucht haben soll, sich als Priester zu verkleiden, um sich bis an Michaels Krankenbett vorzuarbeiten und dort heimlich Fotos zu machen. Für Ralf steht dieser Vorfall exemplarisch für die Enthemmung, die er in Teilen der Berichterstattung damals wahrnahm. Die Familie habe in Grenoble auf schmerzhafte Weise erfahren, wie wenig Schutz es selbst für einen Menschen gebe, der über Jahrzehnte von der Öffentlichkeit gefeiert wurde.

Aus dieser Erfahrung zog die Familie eine weitreichende Konsequenz: Seither wird Michaels Gesundheitszustand konsequent als Privatsache behandelt: Nur ein engster Kreis hat Einblicke in sein Leben abseits der Öffentlichkeit. Für Ralf, der selbst eine erfolgreiche Karriere im Motorsport hatte und heute auch als Unternehmer sowie als Werbegesicht aktiv ist, bleibt vor allem das enge Band zu seinem älteren Bruder prägend. Schon als Kinder teilten die beiden die Leidenschaft für den Rennsport und verbrachten unzählige Stunden an der Kartbahn. In Interviews spricht Ralf immer wieder wertschätzend über diese gemeinsame Vergangenheit und die vielen Erinnerungen, die sie verbinden – ein persönlicher Schatz, der für ihn im Laufe der Jahre noch wichtiger geworden ist.

Getty Images Ralf und Michael Schumacher, März 2001

Getty Images Ralf und Michael Schumacher, Juni 2003

Getty Images Ralf Schumacher, ehemaliger Rennfahrer