Teyana Taylor und Aaron Pierre sollen sich getrennt haben

Teyana Taylor (35) und Aaron Pierre sollen kein Paar mehr sein: Nach nicht einmal einem Jahr Beziehung gehen die Musikerin und der Schauspieler laut übereinstimmenden Berichten wieder getrennte Wege. Anonyme Quellen bestätigten dem Klatschportal Page Six, dass die beiden sich getrennt haben, nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder Spekulationen im Netz aufgekommen waren. Offiziell bestätigt wurde das Liebes-Aus bisher von keiner Seite, ebenso wenig der Grund für die Trennung. Besonders pikant: Noch im November schwärmte Teyana im Gespräch mit The Hollywood Reporter von Aaron und nannte ihn liebevoll ihren "Apfelkuchen" und ihren "sicheren Hafen".

Die zarte Romanze hatte Anfang des Jahres begonnen, als Teyana und Aaron im Februar bei der "Fifteen Percent Pledge Gala" in Los Angeles erstmals gemeinsam über einen Red Carpet liefen und damit die Gerüchte um eine mögliche Beziehung anheizten. Kurz darauf folgten gemeinsame Auftritte bei der Vanity-Fair-Oscarparty und später bei den BET Awards. Im Trailer zu Teyanas Album "Escape Room" teilten die beiden sogar einen leidenschaftlichen Kuss. Im Juni machten sie ihre Liebe dann mit einem emotionalen Geburtstags-Post von Teyana auf Instagram offiziell, dazu gab es eine ganze Bildergalerie von Aarons 31. Geburtstag. Während Teyana aktuell mit ihrer Golden-Globe-Nominierung für "One Battle After Another" auf der großen Award-Bühne durchstartet, steht Aaron mit dem "Star Wars"-Film "Star Wars: Starfighter" an der Seite von Ryan Gosling sowie der DC/HBO-Serie "Lanterns" vor gleich mehreren Großprojekten.

Privat hatten sich die beiden in den vergangenen Monaten immer wieder betont wertschätzend übereinander geäußert. Teyana schwärmte im Interview mit Complex von Aarons sanfter Art: Er sei sehr behutsam, das lasse sie sich warm und sicher fühlen und nicht mehr im ständigen Überlebensmodus. Aaron wiederum lobte bei einem Panel zu ihrem Album die Künstlerin in höchsten Tönen und sagte laut Page Six: "Teyana ist wirklich eine von einer Million." Auch optisch traten sie zunehmend als Team auf, etwa mit abgestimmten Outfits bei Events zu ihrem Musikprojekt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teyana Taylor und Aaron Pierre bei der London-Premiere von "One Battle After Another" in Leicester Square

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Pierre und Teyana Taylor bei der Amazon-Music-Premiere von Teyana Taylors Kurzfilm "Escape Room" in Culver City

Anzeige Anzeige

Getty Images Teyana Taylor und Aaron Pierre bei der Amazon-Music-Premiere von Teyana Taylors Kurzfilm "Escape Room" in Culver City

Anzeige