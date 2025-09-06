Christian Tramitz kehrt mit "Hubert ohne Staller" zurück

Das Warten hat ein Ende für Fans der beliebten Krimireihe "Hubert ohne Staller". Nach einer anderthalbjährigen Pause kehren die Protagonisten Hubert und Girwidz, gespielt von Christian Tramitz (70) und Michael Brandner (73), wieder zurück auf die Bildschirme. Das verkündet die ARD. Ab dem 15. Oktober 2025 wird das Erste zunächst die restlichen vier Episoden der zwölften Staffel ausstrahlen, bevor am 12. November 2025 die 13. Staffel ihre Premiere feiert. Wie gewohnt werden die neuen Folgen mittwochs um 18:50 Uhr ausgestrahlt und versprechen, die Zuschauer erneut mit skurrilen und unterhaltsamen Kriminalfällen in Wolfratshausen zu begeistern.

In der kommenden Staffel sind wieder mitreißende Kriminalfälle und Überraschungen garantiert. Die Charaktere werden mit ihren unkonventionellen Ermittlungsmethoden sicherlich erneut für Chaos und humorvolle Einlagen sorgen. Neben dem bewährten Team um Hubert und Girwidz wird auch Katharina Müller-Elmau als Revierleiterin Sabine Kaiser erneut vor der Kamera stehen und für spannende Entwicklungen im Polizeirevier sorgen.

Neben den Kriminalfällen bietet die Serie einen Einblick in das alltägliche Chaos und den Humor, für den Hubert und Girwidz bekannt sind. Christian Tramitz, der derzeit auch in der erfolgreichen Western-Komödie "Das Kanu des Manitu" zu sehen ist, wird wieder gemeinsam mit Michael Brandner über die Bildschirme fegen. Abseits der Kamera sind Tramitz und Brandner bekannt für ihre humorvolle Art und ihre Chemie, die sich auch in ihren Rollen als ungleiches Ermittlerduo widerspiegelt. Die Rückkehr der Serie verspricht, nicht nur das Krimi-Herz der Zuschauer höherschlagen zu lassen, sondern auch für gute Unterhaltung zu sorgen.

Getty Images Christian Tramitz im November 2021

Getty Images Michael Brandner

Getty Images Christian Tramitz, Schauspieler

