Am Set von "Das Kanu des Manitu" wurde viel gestritten

Michael Bully Herbig (57), Christian Tramitz (70) und Rick Kavanian (54), die einst mit ihrem Kinohit "Der Schuh des Manitu" Geschichte geschrieben haben, sind zurück und präsentieren die Fortsetzung: "Das Kanu des Manitu". Bei einer Pressekonferenz in München gaben die drei Stars einen unterhaltsamen Einblick in ihre Dreherfahrungen, wie filmstarts.de berichtet. Besonders im Fokus standen die tierischen Darsteller des Films – die Pferde. So sorgte ein besonders ungewöhnliches Pferd mit Hohlkreuz, dickem Bauch und kurzen Beinen für allgemeine Belustigung. "Das war kein Pferd!", kommentierte Christian Tramitz lachend. Rick Kavanian berichtete schmunzelnd, dass eben dieses Tier aufgrund eines Attests weder traben noch galoppieren durfte: "Das kam mir sehr entgegen."

Doch nicht nur das langsame Reittier sorgte für Geschichten. Die Pferde von Bully Herbig und Christian Tramitz hatten ebenfalls ihren eigenen Kopf. "Unsere Pferde haben sich permanent gestritten. Das haben sie sich irgendwie von uns abgeguckt", erzählte Bully lachend. Der Austausch eines der Streithähne brachte schließlich etwas Ruhe, doch die Anekdoten blieben: "Ich glaube, deins hat meins provoziert, und dann hat meins zu schnappen angefangen." Trotz solcher Hürden scheint die Stimmung unter Cast und Crew bestens gewesen zu sein, wie die lebhaften Erzählungen auf der Pressekonferenz verdeutlichten.

"Der Schuh des Manitu", der 2001 in die Kinos kam und fast zwölf Millionen Zuschauer begeisterte, gilt bis heute als einer der erfolgreichsten deutschen Filme und auch die Fortsetzung ist ein voller Erfolg. Bully, Christian und Rick hatten sich zunächst in der "Bullyparade" einen Namen gemacht, bevor sie mit ihren ironischen Westernspots den Sprung ins Kino wagten. Ihre Freude an humorvollen Dreharbeiten zeigt, wie gut die Chemie zwischen ihnen auch nach all den Jahren noch funktioniert – ein Element, das sicherlich auch "Das Kanu des Manitu" zum Erfolg verhelfen dürfte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Tramitz, Michael Bully Herbig und Rick Kavanian bei der "Das Kanu des Manitu"-PK

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael Bully Herbig bei der "Das Kanu des Manitu"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Tramitz, Michael Bully Herbig und Rick Kavanian im Oktober 2007