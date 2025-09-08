Der Schauspieler Horst Krause ist mit 83 Jahren verstorben

Der beliebte Schauspieler Horst Krause ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Seine Familie teilte laut den Berichten von Bild mit, dass er bereits am vergangenen Freitag in einem Seniorenheim in Teltow, Potsdam-Mittelmark, friedlich eingeschlafen sei. Berühmt wurde der Kult-Schauspieler vor allem durch seine Rolle als schrulliger Dorfpolizist Horst Krause, die er von 2007 bis 2022 in insgesamt neun Filmen verkörperte. Mit seinem charismatischen Auftreten und seiner einzigartigen Art eroberte Krause die Herzen vieler Filmfans.

Ein enger Freund und Kollege, Roman Knizka, drückte seine Trauer über den Verlust von Horst Krause auf Instagram aus: "Hotte, du warst ein Mensch, wie es ihn nur einmal geben kann. [...] Du wirst fehlen, aber bleibst." Auch am Telefon gegenüber Bild erinnerte sich Roman bewegt an die gemeinsame Zeit mit Krause und würdigte ihn als Mentor, der ihn durch seine Karriere begleitet und unterstützt habe. Horst hatte sich in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, da er an verschiedenen Krankheiten litt. Sein Tod stand im Zusammenhang mit seinem fortgeschrittenen Alter und gesundheitlichen Problemen.

Seinen Durchbruch als Schauspieler feierte Horst Krause 1993 in der Hauptrolle des Films "Wir können auch anders …", für den er den Deutschen Filmpreis erhielt. Insgesamt spielte er in über 120 Film- und Fernsehproduktionen mit, oft verkörperte er Charaktere mit rauer Schale, aber weichem Kern. In einem Interview sprach Krause über seine Vorstellung von Glück: "Ein guter Filmdreh zum Beispiel bedeutet mir Glück. Oder eine neue freundliche Bekanntschaft." Ein Neffe ist nun der letzte verbliebene Angehörige des charismatischen Schauspielers.

Getty Images Horst Krause im Jahr 2004

Getty Images Horst Krause, Schauspieler

Getty Images Horst Krause, deutscher Serien-Star

