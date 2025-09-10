"Haus des Geldes"-Star Úrsula Corberó erwartet erstes Baby

Freudige Nachrichten von Úrsula Corberó: Die Schauspielerin, bekannt aus der Netflix-Erfolgsserie Haus des Geldes, erwartet ihr erstes Kind. Auf Instagram teilt ein Foto, das sie in einem schlichten weißen Satin-Nachthemd und mit deutlichem Babybauch zeigt. Neben ihrem Bauch ist der Account ihres langjährigen Partners, des argentinischen Schauspielers Chino Darín, verlinkt. Humorvoll versicherte Úrsula mit den Worten "Das ist nicht KI", begleitet von einem Herz-Emoji, dass die Aufnahme tatsächlich ganz real ist.

Die Reaktionen auf Úrsulas Schwangerschaftsverkündung ließen nicht lange auf sich warten: Ihre Fans aus aller Welt feierten die Neuigkeiten mit zahlreichen Glückwünschen und Begeisterung in den Kommentaren. "Wie wunderbar! Herzlichen Glückwunsch", freut sich ein User. "Du wirst die wunderschönste Mama überhaupt", kommentiert ein anderer, während ein dritter schwärmt: "Das perfekte Baby kommt!"

Internationalen Ruhm erlangte Úrsula durch ihre Rolle als Tokio in "Haus des Geldes", die sie bis 2021 in der weltweit gefeierten Serie spielte. Auch ihr Partner Chino ist in der Filmbranche erfolgreich und arbeitet als Schauspieler und Produzent. Úrsula und Chino haben sich 2016 am Set der Serie "La Embajada" kennengelernt und sind seitdem ein Paar. Für beide ist es das erste Kind – ein weiterer Meilenstein in ihrer Beziehung. Aktuell lebt das Paar in Madrid, wo sie ihren gemeinsamen Alltag genießen.

Instagram / ursulolita Úrsula Corberó, September 2025

Instagram / chinodarin Chino Darín und Úrsula Corberó

Getty Images Úrsula Corberó, Schauspielerin