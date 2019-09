Ester Expósito (19) und Álvaro Rico (23) verraten ihre Lieblinge! Welche Charaktere aus Netflix-Serien finden die "Élite"-Stars anziehend? Vor wenigen Wochen startete die zweite Staffel der Teenie-Crime-Sendung rund um die Geheimnisse von spanischen Eliteschülern. Die Show ist nicht die erste Netflix-Produktion, die im Netz einen Hype ausgelöst hat. Auch Stranger Things, Riverdale oder Haus des Geldes sorgten zuletzt für hohe Zuschauerzahlen und höherschlagende Teenie-Herzen. In einem Clip verrieten die spanischen "Élite"-Gesichter Ester und Álvaro jetzt, bei welchen Figuren sie weiche Knie bekommen!

Für ein YouTube-Video durften sich Ester und Álvaro in Tinder-Manier durch die Rollen der bekanntesten Netflix-Serien wischen. Wie in der Dating-App konnten sie den Charakteren entweder ein Like oder einen Korb geben. Dabei schnitten vor allem die "Riverdale"-Persönlichkeiten ziemlich gut ab: Sowohl Footballspieler Archie (K. J. Apa, 22) als auch Mützenträger Jughead (Cole Sprouse, 27) haben es Ester angetan. Bei Letzterem kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Er gefällt mir, er hat einen tollen Blick und kleidet sich toll. Ich mag seinen Style. Mit der Mütze sieht er echt gut aus", berichtete sie. Bei Álvaro nimmt Schülerzeitungsredakteurin Betty (Lili Reinhart, 23) einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen ein, wie er scherzte: "Sie finde ich super. Sie ist die Liebe meines Lebens."

Bei der Gangster-Serie "Haus des Geldes" scheiden sich bei beiden die Geister. Während sich Álvaro vor der draufgängerischen Tokio (Úrsula Corberó) fürchtet, würde Ester mit Rio direkt (Miguel Herrán, 23) durchbrennen: "Ich liebe ihn! Er sieht so gut aus, hat dunkle Haare, seine Locken und seine Rolle in der Serie gefällt mir auch sehr." Ob das wohl daran liegt, dass sie mit Rio-Darsteller Miguel auch in "Élite" ein Pärchen spielen durfte? Álvaros absolute Lieblingsfigur stammt aus dem Sci-Fi-Format "Stranger Things". Wenn er könnte, würde er sich die niedliche Nancy (Natalia Dyer, 22) klarmachen: "Sie ist wie aus Porzellan und das gefällt mir. Ich hätte Lust, sie die ganze Zeit zu umarmen."

Netflix / Manuel Fernandez-Valdes Ester Expósito und Álvaro Rico in der Netflix-Serie "Élite"

Netflix / 2018 The CW Network, LLC. All Rights Reserved. Cole Sprouse und Lili Reinhart in der Netflix-Serie "Riverdale"

Netflix Miguel Herrán und Úrsula Corberó in der Netflix-Serie "Haus des Geldes"

