Sturz aus einer Wohnung: Netflix-Star Alan Menglong ist tot

Alan "Yu" Menglong, bekannt aus der Netflix-Serie "Eternal Love", ist tot. Der beliebte Schauspieler fiel gestern in Peking aus einer Wohnung im Stadtteil Chaoyang. Das teilte sein Team auf der chinesischen Blogging-Plattform Weibo mit. "Mit unerträglicher Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Menglong am 11. September zu Tode gestürzt ist", heißt es in dem Statement. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Alan Menglong wurde nur 37 Jahre alt.

Menglong erlangte nicht nur durch "Eternal Love" Bekanntheit, sondern spielte auch in weiteren Produktionen wie "The Legend of the White Snake", "Love Game in Eastern Family" und "Go Princess Go", das ihm landesweite Anerkennung in China einbrachte. Neben seiner Schauspielkarriere war Menglong auch als Musiker erfolgreich. Er begann seine Laufbahn in der Unterhaltungsindustrie durch die Teilnahme an chinesischen Casting-Shows wie "My Show! My Style" und "Super Boy". In der zweiten Staffel von "Super Boy", die 2013 ausgestrahlt wurde, schaffte er es unter die besten zehn Kandidaten.

2014 veröffentlichte das Ausnahmetalent seinen ersten Song "Just Nice", bevor es ein Jahr später mit seinem Debütalbum "Toy" an seinen musikalischen Erfolg anknüpfen konnte. Menglongs großes Talent und seine charismatische Präsenz hinterlassen eine große Lücke bei seinen Kollegen und Fans. Vor allem seine Vielseitigkeit und Leidenschaft für Musik und Schauspiel machten ihn zu einer geschätzten Figur im asiatischen Unterhaltungsbereich. Die Fans auf der ganzen Welt trauern nun um einen Star, dessen Karriere viel zu früh endete.

IMAGO / ZUMA Press Alan "Yu" Menglong, März 2021

IMAGO / imaginechina Alan "Yu" Menglong und Ju Jingyi, Oktober 2018

