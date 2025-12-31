Kathy Griffin enthüllt Missbrauch durch verstorbenen Bruder

Kathy Griffin (65) hat in einem emotionalen Video auf ihrem YouTube-Kanal über die dunklen Geheimnisse in ihrer Familie gesprochen. Die Schauspielerin und Komikerin schilderte erschreckende Details über ihren verstorbenen Bruder Kenneth, den sie als gewalttätig, crackabhängig und pädophil bezeichnete. Bereits im Alter von zehn Jahren habe sie von seiner Ex-Frau von erheblichem Missbrauch und häuslicher Gewalt erfahren. Kathy schilderte weiter, dass sie später von weiteren erschütternden Übergriffen durch Kenneth erfahren habe, die sie in Trauma und Wut zurückließen. "Über einen pädophilen Bruder hinwegzukommen, ist etwas, das einfach unmöglich ist", erklärte sie.

In ihrem Video sprach Kathy auch über die Belastungen, die das Verhalten ihres Bruders für ihre Eltern mit sich brachte. Ihre Mutter und ihr Vater hätten jahrelang versucht, Kenneth zu helfen, obwohl seine Probleme bereits in der Jugend begonnen haben sollen. Kenneths Sucht und psychische Erkrankung hätten jedoch jegliche Bemühungen vereitelt, erzählte Kathy. Die Komikerin ließ durchblicken, dass die Dynamik innerhalb ihrer Familie aufgrund der Taten ihres Bruders immer wieder zu Konflikten geführt habe. Sie selbst habe sich zeitweise komplett von ihren Verwandten distanzieren müssen, um mit den Geschehnissen umgehen zu können.

Die Offenheit, mit der Kathy über ihre Erfahrungen spricht, wurde von vielen positiv aufgenommen. Kommentierende lobten sie für ihren Mut, schwierige Familienthemen öffentlich anzugehen und damit Aufmerksamkeit auf Missbrauch und Gewalt zu lenken. Inmitten dieser schwierigen Geschichten hat sich Kathy in den vergangenen Jahren als Stimme für Menschen in toxischen Beziehungen positioniert. Bereits vor wenigen Tagen sprach sie öffentlich über die Wichtigkeit, sich von destruktiven Einflüssen zu lösen, und berichtete über ihre eigenen Schritte in ein freieres Leben. Trotz der Belastungen in ihrem Leben bleibt Kathy ein Vorbild, indem sie Tabuthemen anspricht und anderen Mut macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathy Griffin, US-Komikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathy Griffin im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathy Griffin bei einer Aufführung 2022