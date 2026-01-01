So stark veränderte Reality-TV Serkan Yavuz' Charakter

Serkan Yavuz (32) hat in der neuesten Folge seines Podcasts "UnREAL" offenbart, wie sehr ihn das Leben im Reality-TV geprägt hat. Dabei betont der Realitystar, dass die Erfahrungen vor allem seine innere Stärke beeinflusst haben: "Ich muss sagen, es hat mich so ein bisschen dicker gemacht – aber nicht körperlich, sondern vom Fell her." Unterstützung bei dieser Entwicklung hatte er von Olivia Jones (56), die ihn während der Show Das große Promi-Büßen begleitete. Dank ihrer Aussagen in der Sendung habe es bei Serkan im Kopf "klick gemacht".

In seinem Podcast teilt Serkan, dass er vor allem daran arbeiten musste, sich emotional abzugrenzen: "Ich musste wirklich schauen, dass ich gar nicht mehr so viel von dem Scheiß mit nach Hause nehme, sondern es da lasse, wo es hingehört." Früher hätten ihn Kommentare und Diskussionen aus dem Reality-Game noch bis ins Bett verfolgt. Mittlerweile habe er jedoch gelernt, diese negativen Aspekte zurückzulassen. Er fühlt sich heute in vielen Bereichen deutlich sicherer und selbstbewusster. Als Schüler hätte er bei der Präsentation eines einfachen Plakats vor der Klasse noch gezittert, erzählt der Social-Media-Star.

Während es für den Realitystar derzeit beruflich gut läuft, sieht das im Privatleben wohl etwas anders aus. Anfang des Jahres wurde öffentlich, dass Serkan seine Frau betrogen hat. Darauf folgte die Trennung. Kürzlich gab der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer dazu ein Update auf Instagram. Auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus antwortete er, dass die Ehe auch offiziell beendet wird: "Ab nächstem Jahr in Scheidung, wenn du das wissen willst."

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, 09.04.2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023