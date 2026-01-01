Valentina Pahde gibt Kuss mit Florian Silbereisen Bestnote

Valentina Pahde (31) erinnert sich an eine besondere Szene auf dem ZDF-"Traumschiff": Gemeinsam mit Florian Silbereisen (44) stand die Schauspielerin für eine Kuss-Szene vor der Kamera – und vergibt dafür eine glasklare Bestnote. "Der Kuss mit Florian hat Spaß gemacht, er weiß, was er tut", sagte Valentina laut oe.24. Ihre Bilanz fällt eindeutig aus: "Er bekommt eine Zehn von zehn von mir." Gedreht wurde an Bord des TV-Dampfers, wo es funkte – zumindest im Drehbuch. Mit Kapitän Florian an ihrer Seite fühlte sich die Szene stimmig und sicher an, was die Schauspielerin sichtlich beeindruckte.

Noch wichtiger als der Kuss selbst war Valentina jedoch der professionelle Umgang am Set. Sie betont, wie verlässlich und konzentriert Florian arbeite und wie gut die Zusammenarbeit funktioniere. "Er ist ein total professioneller Kollege, und es hat Spaß gemacht, diesen schönen Film drehen zu können", erklärt die Darstellerin. Ihre Hoffnung: ein Wiedersehen auf hoher See und eine Fortsetzung der Liebesgeschichte in einer weiteren Folge. Hinter den Kulissen schätzt sie das reibungslose Teamwork, die klare Kommunikation und die Atmosphäre, die Raum für romantische TV-Momente lässt.

Abseits der Kameras setzt Valentina andere Maßstäbe. Ein Kuss nach Drehbuch reicht ihr im Privatleben nicht. Sie will echtes Kribbeln, das sich "wie beim ersten Mal" anfühlt. "Routine killt jede Leidenschaft", macht die Schauspielerin deutlich und verrät, worauf es ihr ankommt: spontane Date-Nights und kleine Aufmerksamkeiten, die den Alltag aufbrechen und Nähe schaffen. Bei früheren Drehs mit Florian zeigte sich bereits, wie schnell beide in Szenen finden, auch wenn der Ablauf streng vorgegeben ist. Privat dagegen sucht Valentina bewusst nach Momenten ohne Regieanweisung – nach Überraschungen, die nicht geplant sind und genau deshalb im Gedächtnis bleiben.

ZDF / Dirk Bartling Valentina Pahde und Florian Silbereisen in "Das Traumschiff: Afrika: Madikwe"

Imago Valentina Pahde auf dem roten Teppich beim 78. Filmfestival von Cannes für "The History of Sound"

ZDF Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth, "Das Traumschiff"-Stars