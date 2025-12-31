"Saustall": Clea-Lacy Juhn zeigt ihren Alltag mit Zwillingen

Clea-Lacy Juhn (34) zeigt, wie es wirklich aussieht, wenn zwei kleine Wirbelwinde das Wohnzimmer erobern: In einer aktuellen Instagram-Story filmt die Social-Media-Bekanntheit ihre Zwillinge Mišah und Mika beim ausgelassenen Spielen zu Hause. Auf dem Boden liegen Kissen, kleine Autos, Bausteine – überall buntes Durcheinander. Dazu kommentiert Clea-Lacy mit einem Augenzwinkern: "Ich frage mich immer wieder, wie man innerhalb kurzer Zeit so einen Saustall zaubern kann." Seit dem Sommer 2024 ist die Influencerin Mama der beiden Jungs und lässt ihre Community regelmäßig an ihrem Familienalltag teilhaben.

Die kurze Sequenz zeigt die zwei Brüder, wie sie lachend durchs Zimmer krabbeln und laufen, Spielsachen sortieren – und genauso schnell wieder umwerfen. Der Ton der Story ist leicht und humorvoll, der Blick dahinter ehrlich: Alltag mit Zwillingen heißt Improvisation, spontane Ruhepausen und noch spontaneres Chaos. Clea-Lacy setzt dabei auf Nähe statt Perfektion und nimmt ihre Follower mit zwischen Wäschestapel, Spielteppich und Couchkissen-Burg. Die Szene kommt bei ihrer Community an, weil sie das zeigt, was viele Eltern kennen: Gerade eben noch ordentlich, im nächsten Moment ein fröhlicher Tohuwabohu-Spielplatz.

Abseits des Clips teilt Clea-Lacy immer wieder persönliche Momente aus dem Leben mit ihren Söhnen. Nach intensiven Monaten seit der Geburt hat die Influencerin mehrfach betont, wie sehr sie zwischen Erschöpfung und Glück pendelt – und wie wichtig Unterstützung aus der Familie ist. Privat pflegt sie mit ihrer Community einen offenen Ton, spricht über ungeschönte Nächte, kleine Siege im Alltag und darüber, wie Routinen entstehen und sich wieder auflösen. Gerade diese Mischung aus Nähe, Humor und Authentizität macht ihren Familien-Content für viele Follower so greifbar.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihre Söhne, August 2025

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Januar 2025