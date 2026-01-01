"Ruinieren meinen Tag": Darum hasst Kate Hudson E-Mails

Kate Hudson (46) steckt mitten in einem absoluten Rekordjahr – und zieht jetzt trotzdem eine klare Grenze: keine E-Mails mehr. Die Schauspielerin und Unternehmerin erzählt gegenüber People, dass sie Nachrichten im Postfach rigoros ignoriert und man sie besser direkt anrufen soll. "Ich hasse E-Mails", gesteht Kate offen und warnt alle, die ihr trotzdem schreiben: Wer darauf hofft, dass sie die Nachricht liest, brauche "viel Glück". Während sie zwischen ihrer Netflix-Comedyserie "Running Point" und dem Kinostart ihres Musik-Biopics "Song Sung Blue" hin- und herpendelt, streicht sie die digitale Dauerbeschallung kurzerhand aus ihrem Alltag – zum Schutz ihres kreativen Kopfes.

Im Gespräch mit People beschreibt Kate, dass sie so beschäftigt sei, wie seit ihren Zwanzigern nicht mehr. Tagsüber dreht sie, produziert und kümmert sich um mehrere berufliche Projekte, am Abend wartet zu Hause das Familienleben. Genau deshalb will sie nicht mehr hunderte Mails abarbeiten, die sie als ständige Erwartung von Erreichbarkeit empfindet. "Ich will nicht tausend E-Mails am Tag ansehen. Es ruiniert meinen Tag", sagt die "Song Sung Blue"-Darstellerin und betont, dass sie lieber zum Hörer greift, statt sich durch überfüllte Posteingänge zu kämpfen. Ihr persönliches Fazit: "E-Mails sind für mich raus. Ich kann nicht und mein kreatives Gehirn will nicht."

Auch im Privatleben hat die Leinwandschönheit alle Hände voll zu tun. In der vergangenen Woche sprach Kate in der Show "Today With Jenna & Friends" offen darüber, wie herausfordernd ihr Alltag als Dreifach-Mama tatsächlich ist. "Ich mache es einfach so gut ich kann", gab die Schauspielerin damals zu und zeigte dabei eine spürbar verletzliche Seite. Seit ihrem 24. Lebensjahr jongliert sie Windeln, Hausaufgaben und Teenager-Probleme. "Mein ganzes Leben war ich einfach Mama", seufzte Kate ehrlich. Für sie sei das Muttersein zwar der "härteste Job", aber auch die "lohnendste Aufgabe".

Getty Images Bei der Premiere von "Song Sung Blue" in New York: Kate Hudson auf dem roten Teppich

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Awards im Cipriani Wall Street in New York City