Michael Landon warf "Unsere kleine Farm"-Star durch Scheune

Es passierte in einer Scheune auf der Big Sky Ranch bei Los Angeles, als die Kameras für "Unsere kleine Farm" in den späten Siebzigern liefen: Dean Butler, damals frisch als Almanzo Wilder im Cast, wollte wissen, wie stark Michael Landon (†54) wirklich war. In einer Szene sollte Michael einen anderen Darsteller packen, während Dean schlaff in sich zusammensackt – doch Dean ignorierte dreimal die Ansage seines Serienchefs. Beim dritten Versuch hob Michael den Kollegen kurzerhand hoch und schleuderte ihn quer durch die Scheune, wie Dean jetzt im Podcast "The Patrick LabyorSheaux" von Patrick Labyorteaux erzählt – unter den lachenden Blicken der gesamten Crew.

Dean schildert, wie ihm dieser wilde Moment bis heute im Gedächtnis geblieben ist. "Beim ersten Mal sagte Landon: 'Werde schlaff.' Ich tat es nicht. Beim zweiten Mal sagte er: 'Werde schlaff.' Ich tat es nicht. Beim dritten Mal – das war der Test seiner Kraft – hob er mich hoch und warf mich quer durch die Scheune, während er mir zurief: 'Werde schlaff!'", erinnert er sich laut dem Magazin Parade. Während er durch die Luft flog, habe er nur gedacht: "Was zum Teufel?", bevor er auf dem Boden landete und durch die Scheune rollte. Die Crew sei in schallendes Gelächter ausgebrochen, Dean selbst spricht heute augenzwinkernd von einer "Fluglektion in einer der Scheunen", betont aber, dass der Vorfall "absolut" seine eigene Schuld gewesen sei und die Szene anschließend problemlos geklappt habe.

Doch Michael war nicht nur für seine Kraft berüchtigt – auch sein Temperament sorgte am Set regelmäßig für Aufsehen – die Serie war hinter den Kulissen oft genauso dramatisch wie vor der Kamera. Besonders mit Katherine MacGregor, die als Harriet Oleson eine feste Größe im Cast war, geriet der Serienmacher immer wieder aneinander. Alison Arngrim erinnerte sich in ihren Memoiren "Confessions of a Prairie Bitch: How I Survived Nellie Oleson and Learned to Love Being Hated": "Ich erinnere mich, dass Katherine MacGregor mir erzählte, dass sie ihn auf den ersten Blick nicht mochte, als er bei ihrem Vorsprechen in den Raum stolperte. 'Wie ein kleiner Zwerghahn!', sagte sie." Katherines unverblümte Art brachte die Crew zum Schmunzeln – aber nicht immer war sie damit gern gesehen.

IMAGO / Picturelux Michael Landon

Getty Images Melissa Gilbert und Dean Butler in einer Szene aus "Unsere kleine Farm" (Staffel 1980–1981)

IMAGO / Everett Collection Karen Grassle, Katherine MacGregor, Alison Arngrim und Melissa Gilbert bei "Unsere kleine Farm"