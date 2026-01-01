Serkan Yavuz verrät: Diese Show brachte ihn an seine Grenzen

Serkan Yavuz (32) blickt in der neuesten Folge seines Podcasts "UnREAL" ungewohnt offen auf seine TV-Karriere zurück. Der Reality-TV-Star sprach über seine Teilnahme an The Summit, einer körperlich und mental herausfordernden Challenge, die ihm alles abverlangte. Obwohl er die Show gewann, erklärte er, dass er nie wieder so weit gehen würde. "Auch wenn es mir unfassbar viel Spaß gemacht hat: 'The Summit' war schon extrem hart", erklärte der 32-Jährige. Er habe sich vier bis fünf Monate intensiv darauf vorbereitet, sei dabei aber "unglaublich verbissen" gewesen und habe darüber hinaus alles andere in seinem Leben vernachlässigt.

Die Dreharbeiten zu "The Summit" fielen zudem in eine schwierige Phase seines Lebens, wie Serkan offenbarte: Kurz vor der öffentlichen Enthüllung seines Betrugs an seiner Ehefrau Samira Yavuz (32) habe er mit sich selbst gehadert und den exzessiven Ehrgeiz entwickelt, unbedingt der Beste sein zu müssen. Während dieser Zeit habe er sich so stark auf das Ziel konzentriert, dass er alles um sich herum ausgeblendet habe – ein Verhalten, das er heute kritisch sieht. Der TV-Darsteller betonte, dass diese Erfahrung körperlich und seelisch Spuren hinterlassen habe. Auch die Show Das große Promi-Büßen, bei der er ebenfalls mitwirkte, würde er aufgrund der harten Bedingungen beim Dreh nicht wiederholen wollen.

Beim Promi-Büßen machten Serkan jedoch nicht nur die harten Bedingungen zu schaffen, sondern auch seine Runde der Schande. Besonders das Aufeinandertreffen mit Moderatorin Olivia Jones (56) hat dem Realitystar zugesetzt. "Ich hatte Schiss. Ich hatte Angst, dem Ganzen noch mal ausgesetzt zu sein. Ich hab mich selbst nicht wiedererkannt. Ich saß da bei Olivia und habe einfach nur gehofft, dass ich die richtigen Worte finde", erinnerte sich der zweifache Vater in einer früheren Folge seines Podcasts. Die Zeit damals sei schwierig gewesen, vor allem weil er als "größter Tyrann" gesehen wurde. Dazu stellte der Kampf der Realitystars-Gewinner klar: "Weil ich es nicht böse meine – ich bin kein böser Mensch."

Imago Serkan Yavuz beim Social Event der Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, April 2024

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

ProSieben, Joyn Serkan Yavuz bei "Das große Promi-Büßen"