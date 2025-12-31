Macaulay Culkin spricht über seine Teenie-Pause in Hollywood

Macaulay Culkin (45) hat in der YouTube-Show "Mythical Kitchen" überraschend offen erklärt, warum er sich als Teenager aus Hollywood zurückzog. Mit nur 14 Jahren, unmittelbar nach seinem Auftritt in "Richie Rich" im Jahr 1994, beendete der frühere "Kevin – Allein zu Haus"-Star vorerst seine Karriere, obwohl er zu den gefragtesten Kinderdarstellern der Welt gehörte. Statt Drehbuch, Set und Kameras wollte er plötzlich etwas ganz anderes: ein normales Leben mit Freunden im eigenen Alter, Dates und Partys, fernab vom Filmgeschäft in Los Angeles.

In dem Gespräch erzählt Macaulay, dass er sich als Kind am Set oft unglaublich allein gefühlt habe. "Ich wollte ausgehen, ich wollte Mädchen kennenlernen, ich wollte mit Gleichaltrigen abhängen. Ich wollte auf Partys gehen. Solche Dinge eben", verriet er dort. Damals sei er oft einsam gewesen. "Ihr müsst euch vorstellen: Bei vielem, was ich als Kind gemacht habe, war ich nicht Teil eines Ensembles. Meistens war ich allein", erklärte er und fügte hinzu: "Wenn man 'Kevin – Allein zu Haus' anschaut... Dann denke ich: 'Oh mein Gott, ich bin wie in 'Cast Away', nur hatte der wenigstens einen Volleyball zum Reden." Auch seine Zeit mit Joe Pesci (82) sei ganz anders gewesen, als viele Fans glauben: "Wie war es, mit Joe Pesci zu arbeiten?", würden ihn die Leute häufig fragen. "Habt ihr den Film gesehen? Wir haben vielleicht zwei Szenen zusammen. Und dann ich, in einem Haus, allein, fast allein zu Hause", scherzt der Schauspieler. Nach "Richie Rich" suchte er bewusst Abstand von Ruhm und Filmsets.

Privat hat Macaulay längst sein Glück gefunden. Mit seiner Verlobten Brenda Song (37) und den beiden gemeinsamen Söhnen Dakota und Carson genießt der Schauspieler das Familienleben – ganz bewusst fernab des Rampenlichts. Über Details ihres Alltags äußern sich die beiden selten. Doch in einem Interview im Podcast "Last Meals" ließ Macaulay durchblicken, wie sehr ihn das Vatersein auch in Bezug auf die Schauspielerei verändert hat: "Früher war es ein Job, jetzt ist es etwas, das ich meinen Kindern zeigen und worauf ich stolz sein kann."

Getty Images Macaulay Culkin bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

Getty Images Bei der Premiere von Amazons "Fallout" Staffel 2 in Los Angeles: Macaulay Culkin

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song bei der Premiere von "Fallout" Staffel zwei