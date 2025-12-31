Oha: Ivanka Trump empörte im Skiurlaub mit Security-Aufgebot

Ivanka Trump (44) hat die Weihnachtstage mit Jared Kushner (44) und den drei Kindern in Aspen verbracht – und soll damit ausgerechnet auf den Skipisten für Zündstoff gesorgt haben. Während andere Familien am 25. Dezember die Feiertage genossen, rückte die frühere Beraterin aus Washington laut mehreren Stimmen mit einem "massiven" Sicherheitsaufgebot an, das den Skibetrieb spürbar beeinträchtigt habe. "Sie benimmt sich, als wäre sie die First Lady", sagte ein Beobachter auf Rob Shuters Substack. Bewaffnete Sicherheitskräfte auf den Hängen hätten Eltern und Kinder irritiert, hieß es weiter. Besonders brisant: Viele Anwesende ärgerten sich demnach darüber, dass die Öffentlichkeit für die Kosten aufkommen müsse.

In ihren Feiertagsgrüßen zeigte die Unternehmerin von all dem nichts. Auf Instagram postete Ivanka eine winterliche Familienserie, schrieb: "Frohe Weihnachten aus den Bergen. Das größte Geschenk ist die gemeinsame Zeit" und präsentierte Aufnahmen vom Skifahren, von Tiersichtungen und vom entspannten Beisammensein in einem offenbar luxuriösen Airbnb. Auf mehreren Bildern trug sie ein langärmliges Oberteil, Maxi-Rock, Boots und Hut, posierte mit Jared und den Kindern Arabella, Joseph und Theodore. Während Insider in Aspen von "surrealer" Sicherheitspräsenz auf den Pisten sprachen, betonte die Influencerin in der Bildunterschrift Liebe, Dankbarkeit und Familienzeit. Ein weiterer Tippgeber warnte im Substack-Beitrag, das überzogene Auftreten könne dem Ruf des Ortes schaden: "Prominente kommen her, um zu verschwinden – nicht, um alles lahmzulegen."

Bereits vor wenigen Monaten hatte ein ähnlicher Auftritt von Ivanka und Jared in London für Diskussionen gesorgt. Damals tauchte das Paar überraschend in einer unscheinbaren Weinbar in Notting Hill auf – samt ihrem Sicherheitsaufgebot, das laut Augenzeugen sogar Scharfschützen auf den Dächern positioniert hatte. "Es war eine verrückte Szene", berichtete ein Beobachter dem Magazin People. Die Gäste, die eigentlich einen entspannten Abend verbringen wollten, seien durch das plötzliche Auftauchen der prominenten Familie und der verdeckt agierenden Bodyguards deutlich verunsichert worden.

Getty Images Ivanka Trump bei der Reform Alliance Casino Night in Atlantic City, September 2025

Instagram / ivankatrump Ivanka Trump im Skiurlaub, Dezember 2025

Getty Images Jared Kushner und Ivanka Trump im Dezember 2014