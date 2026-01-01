Kristin Davis erinnert sich an unangenehme Sexszene am Set

Kristin Davis (60) spricht offen über einen Moment, der ihr bis heute unangenehm ist: In ihrem Podcast "Are You a Charlotte?" erinnert sich die Sex and the City-Darstellerin an eine Liebesszene, die sie aus dem Konzept brachte. Passiert ist das während der zweiten Staffel, am Set in New York, spät in der Nacht gegen 23 Uhr, gemeinsam mit Kollege Kurt Deutsch, der in der Folge "Vier Frauen und eine Beerdigung" den scheinbar trauernden Witwer Ned spielte. Während die Kameras liefen, schoss ihr nur ein Gedanke durch den Kopf: "Holt mich hier bitte raus." Die Schauspielerin macht klar, dass es nicht an Kurt lag, sondern an der Situation – und an einer Storyline, mit der sie sich nie richtig anfreunden konnte.

Im Podcast schildert die Schauspielerin, wie unglamourös solche Drehs hinter den Kulissen oft sind. Häufig würden intime Szenen kurzfristig verschoben, wenn der Plan rund um Sarah Jessica Parker (60) und die anderen Kolleginnen neu sortiert werde. Dann werde es "beweglich": Man denkt, man habe frei, und wird plötzlich mitten in der Nacht für eine einzelne Szene einbestellt. "Sie besitzen dich", sagt Kristin über die Produktionsrealität und betont zugleich den Teamgedanken: Man richte sich nach dem Ensemble, halte die Stundenregeln ein und springe ein, wenn es für die Gesamtproduktion sinnvoll ist. Die betreffenden Bettszenen seien für viele Gastdarsteller zudem ungewohnt gewesen. Männer tauchten auf, lagen sofort im Set-Bett und fragten sich, wie sie das spielen sollten. Nicht jeder Tag lief reibungslos – an jenem Abend war sie einfach "gereizt".

Vor einigen Monaten sprach Kristin außerdem über eine Situation, die ihr bis heute unangenehm ist: Sie entschuldigte sich öffentlich bei Bridget Moynahan (54) für ihr damaliges Verhalten am Set. In ihrem Podcast räumte die Schauspielerin ein, dass sie die Sichtweise ihrer eigenen Rolle Charlotte unbewusst auf den Umgang mit Bridget übertragen habe. "Es tut mir wirklich leid", sagte Kristin offen. Bridget nahm die Entschuldigung gelassen auf und erwiderte lachend: "Jetzt ist alles gut." Beide Frauen waren sich einig, dass Gastdarsteller es oft schwerer hätten, in eine eingeschworene Gruppe zu kommen. Während Kristin erklärte, normalerweise stets freundlich zu männlichen Kollegen zu sein, habe in diesem Fall die Dynamik der Serie einen Einfluss gehabt.

Getty Images Kristin Davis beim Fototermin zu "And Just Like That..." in Paris vor dem Eiffelturm, Mai 2025

Rex Features/ ActionPress Charlotte York mit Tochter Rose

Getty Images Bridget Moynahan beim Tribeca Festival 2023 in New York, Juni 2023