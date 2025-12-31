Matthew Perrys (†54) Ruhestätte ist jetzt gekennzeichnet

Matthew Perrys (†54) Grab ist nun erstmals öffentlich zu sehen. Die Ruhestätte befindet sich in einem privaten, abgesicherten Bereich des Forest Lawn Friedhofs in den Hollywood Hills und wurde nun auf Instagram in mehreren Fotos gezeigt. Der Stein trägt die Inschrift "Matthew Langford Perry", begleitet von seinen Lebensdaten und den rührenden Worten "Geliebter Freund". Der verstorbene Friends-Star, der am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren unerwartet ums Leben kam, ruht dort in prominenter Nachbarschaft neben Hollywood-Ikonen wie Carrie Fisher (†60), Debbie Reynolds (†84) und Michael Clarke Duncan (†54).

Zunächst stand ein mögliches Ertrinken im Raum, später stellte der Gerichtsmediziner von Los Angeles jedoch klar, dass Matthews Tod auf "akute Effekte von Ketamin" zurückging. In diesem Zusammenhang wurde der Arzt Salvador Plasencia verantwortlich gemacht, der den Schauspieler nach eigenen Angaben ohne medizinisch angemessenen Grund mit dem Narkosemittel versorgt hatte und dafür zu 30 Monaten Haft verurteilt wurde. Perrys Mutter und sein Stiefvater äußerten laut OK! öffentlich ihren Schmerz und machten ihrem Ärger über den Mediziner Luft, den sie als einen der Verantwortlichen für das fortgesetzte Leiden ihres Sohnes benannten.

Matthew Perry wurde nach seinem Tod im Rahmen einer äußerst privaten Trauerfeier in Los Angeles beigesetzt. Die exakte Lage seines Grabes blieb bisher bewusst geheim gehalten: Laut TMZ wurden Blumen entfernt und die Stelle nicht markiert, um große Menschenansammlungen von Fans zu vermeiden und der Familie Raum zu geben, in Ruhe Abschied zu nehmen. Nun haben Matthews Familie und enge Freunde endlich einen streng gesicherten Bereich, um zu trauern. Auch für Fans könnte das Bild seiner Grabstätte nun ein kleiner Trost sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / hollywoodgraveyard Die Gruft von Matthew Perry im Forest Lawn Hollywood.

Anzeige Anzeige

Imago "Friends"-Cast