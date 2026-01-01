Carmen Geiss genießt ihre erste Dusche im Luxus-Flugzeug

Carmen Geiss (60) hat ein außergewöhnliches Luxus-Erlebnis über den Wolken genossen. Auf ihrem Flug von Nizza nach Dubai gönnte sich der Reality-TV-Star eine Dusche im Flugzeug – und das zum ersten Mal in ihrem Leben. Auf Instagram nahm sie ihre Follower mit in die Duschkabine eines Emirates-A380 und teilte das Erlebnis gut gelaunt. Dazu schrieb sie: "Eigentlich sind die Flüge von Nizza nach Dubai ja viel zu kurz dafür, aber ich war begeistert!"

Die Dusche im Flugzeug schien für Carmen ein besonderes Highlight gewesen zu sein. "Wir leben seit 30 Jahren in Monaco und denken ja, wir hätten schon alles gesehen – aber Dubai ist eben immer noch für neue Erfahrungen gut", ergänzte sie auf Instagram. Die Reaktionen ihrer Follower fielen jedoch unterschiedlich aus. Eine Nutzerin kommentierte kritisch: "Meine zwei Töchter würden sagen: 'Mama! Bitte lösch das, das ist peinlich!'" Ein anderer hingegen freute sich: "Wow, klasse!"

Carmen scheint solche Verwöhnmomente nun offenbar besonders zu genießen. Sie und ihr Ehemann Robert Geiss (61), bekannt durch ihre Familie und die Reality-Show Die Geissens, hatten im letzten Sommer einen traumatischen Überfall in ihrer Villa in Saint-Tropez erlebt. Diese Erfahrungen scheinen Carmen umso mehr zu bestärken, selbst kleine Augenblicke wie die Dusche im Flugzeug mit ihrer Community zu teilen. Sie fasst zusammen: "Und man weiß ja nie, was einen bei der Landung erwartet … also lieber frisch geduscht und gut parfümiert aus dem Flieger steigen."

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im September 2025

Imago Carmen Geiss, Unternehmerin

Imago Robert Geiss und Carmen Geiss in Hamburg, Januar 2018