"Ans Herz": Christian Lindners Papaglück verändert alles

Für Christian Lindner (46) geht ein bewegtes Jahr zu Ende: Im April 2025 sind der frühere FDP-Politiker und seine Ehefrau, die Moderatorin Franca Lehfeldt (36), zum ersten Mal Eltern geworden. Das Paar freute sich über eine Tochter, die Anfang des Monats das Licht der Welt erblickte. Viel verraten die beiden nicht über ihr Mädchen, weder Name noch Fotos sind bislang öffentlich. Umso überraschender, dass Christian jetzt in einem Interview mit ntv.de so offen wie nie über sein neues Familienleben spricht. Er beschreibt, wie er die Kleine im Alltag begleitet und warum sich seit ihrer Geburt seine Sicht auf das Leben komplett gewandelt hat.

Ein Kind stiftet Sinn, betont Christian im Gespräch mit dem Nachrichtensender. "Der schönste Moment ist, sie zum Lachen zu bringen. Da geht mir das Herz auf", sagt der frisch gebackene Vater. Die Geburt habe seine Prioritäten grundlegend verändert: "Ich bin 2025 Vater geworden und das ändert alles", erklärt er. Vor allem der Blick auf das große Ganze habe sich verschoben – "wie man Dinge sieht, was man sieht und den Blick aufs Leben. Fast trivial zu sagen: Alles wurde in diesem Jahr ab April anders." Im Alltag denke er seine Tochter immer mit, etwa wenn ihm auffalle, "wie schnell manche mit dem Auto am Spielplatz vorbeifahren". Auch zu Hause sei vieles neu: Feste Pläne gebe es nicht, denn "kleine Kinder sind nicht organisiert und planbar". Franca und Christian hätten aber, so erzählt er, gemeinsam entschieden, dass sie die Familie zusammen tragen und trotzdem beide weiterhin voll arbeiten wollen. "Wir haben beide dieselben Freiheiten und dieselben Aufgaben", fasst er die Aufteilung zusammen und macht zugleich klar, dass der neue Rhythmus zwar erfüllend, aber auch anspruchsvoll ist.

Privat scheinen sich die beiden in ihrer neuen Rolle gut eingespielt zu haben. Schon vor einigen Monaten hatte Christian beiläufig erkennen lassen, dass die Nächte mit dem Nachwuchs erstaunlich ruhig verlaufen und der Familienalltag besser klappt, als viele vielleicht vermuten würden. Franca stand zudem bereits kurz nach der Entbindung wieder auf der Bühne, was zeigt, wie wichtig der Moderatorin ihre beruflichen Projekte weiterhin sind – unterstützt von ihrem Mann, der die gemeinsame Entscheidung für zwei aktive Karrieren immer wieder betont. Während Christian in Interviews zunehmend auch als Familienmensch wahrgenommen wird, der von den kleinen Alltagsmomenten mit seinem Kind erzählt, tritt Franca nach außen weiterhin kontrolliert und professionell auf und schützt ihr Privatleben. Das Paar gibt damit nur gezielte Einblicke, lässt aber durch Christians Worte über das Lachen seiner Tochter erahnen, wie sehr das Familienglück ihr Leben im Hintergrund prägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Lindner, ehemaliger Finanzminister

Anzeige Anzeige

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt, Christian Linder und das gemeinsame Baby, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / christianlindner Franca Lehfeldt und Christian Lindner

Anzeige