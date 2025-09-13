Heimlich: "Tatort"-Star Cornelia Gröschel ist Mama geworden

Bei der Verleihung der Goldenen Henne am Freitagabend in Leipzig sorgte Cornelia Gröschel für eine besondere Überraschung. Die Schauspielerin, bekannt aus dem Dresdner Tatort, hielt eine bewegende Laudatio auf die Preisträgerin des Lebenswerks, Katrin Sass (68), und ließ dabei eine persönliche Neuigkeit einfließen. "Ich bin vor vier Monaten selbst Mutter geworden", verkündete die 37-Jährige und erklärte, dass sie durch dieses Erlebnis Mutterrollen nun mit ganz anderen Augen sehe.

Die Nachricht kam unerwartet, da Cornelia ihre gesamte Schwangerschaft komplett aus der Öffentlichkeit heraushielt. Weder auf Veranstaltungen noch in den sozialen Medien zeigte sie sich mit Babybauch, sodass die Fans nichts von ihrem Glück ahnen konnten. Umso besonderer wirkt es nun, dass die frisch gebackene Mama diesen Moment wählte, um das gut gehütete Geheimnis zu lüften. Weitere Details zur Geburt oder ihrem Nachwuchs behielt Cornelia allerdings für sich.

Cornelia begeistert seit 2019 als Kriminaloberkommissarin Leonie Winkler die "Tatort"-Zuschauer. Für diese Rolle hatte sie sich intensiv vorbereitet und sogar ein Praktikum bei der Bundespolizei in Dresden absolviert. Ihr Engagement für realistische Charaktere zeigt, wie wichtig ihr Authentizität ist – nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im Leben. Über ihr Privatleben gibt Cornelia nur selten etwas preis, was diesen Moment auf der Bühne der Goldenen Henne umso mehr besonders macht.

IMAGO / Eventpress Cornelia Gröschel bei der Verleihung der Goldenen Henne

Matthias Wehnert / Future Image / Actionpress Cornelia Gröschel, "Tatort"-Darstellerin

IMAGO / Eventpress Cornelia Gröschel auf dem roten Teppich der Goldenen Henne 2024

