Tom und Bill Kaulitz hatten Riesenzoff vor Geburtstag

Die Zwillinge Bill (36) und Tom Kaulitz (36) feierten am 1. September eigentlich einen besonderen Anlass: ihren gemeinsamen Geburtstag. Doch vor dem Fest flogen ordentlich die Fetzen. Tom enthüllte in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood": "Wir hatten den Tag vorher einen riesig großen Streit." Laut den Brüdern ist ein solches Zerwürfnis zwischen ihnen selten, weshalb die Situation besonders überraschend war.

Dieses Jahr entschieden sie sich sogar, getrennt in ihren großen Tag hineinzufeiern – eine Maßnahme, die beiden offenbar guttat. Am Geburtstag selbst war der Streit bereits kein Thema mehr und die beiden packten gemeinsam ihre Geschenke aus. Bill erklärte: "Wir können ja unsere Streits auch immer schnell wieder vergessen, das war dann okay." Der kurze Abstand schien die Wogen geglättet zu haben.

Die öffentlichen Einblicke in ihre Beziehung sind ein Markenzeichen der Brüder. Mit ihrem erfolgreichen Podcast begeistern sie regelmäßig Fans, die mehr über ihr privates und berufliches Leben erfahren wollen. Gemeinsam gründeten sie als Jugendliche die erfolgreiche Band Tokio Hotel und stehen seither sowohl musikalisch als auch privat immer an der Seite des anderen. Trotz der Nähe, die sie seit ihrer Kindheit teilen, betonen beide immer wieder, dass auch Zwillingsgeschwister ihre Meinungsverschiedenheiten haben können.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Instagram / heidiklum Tom und Bill Kaulitz packen Geschenke aus

Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"