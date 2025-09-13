Dua Lipa und Callum Turner auf Traumhaussuche in Marbella

Dua Lipa (30) und Callum Turner (35) sind auf der Suche nach einem neuen sonnigen Zuhause. Die Sängerin und ihr Verlobter planen, bis zu 10 Millionen Euro in eine luxuriöse Immobilie zu investieren. Laut einem Insider haben sie sich bereits mehrere Anwesen in Marbella und anderen Regionen Spaniens angesehen, berichtet Daily Mail. Wichtig ist dem Paar nicht nur die Lage – Häuser mit Meerblick stehen hoch im Kurs – sondern auch ausreichend Platz für Freunde und Familienbesuche. Ihre Traumimmobilie soll vor allem Ruhe und Privatsphäre bieten.

Doch das gemeinsame Leben dreht sich für Dua und den Schauspieler nicht nur um Immobilien. Kürzlich haben die beiden ihre Beziehung auf eine neue Ebene gehoben, indem sie ein gemeinsames Filmproduktionsunternehmen gründeten. Mit "TwentyTwo Films Limited" wollen sie künftig kreative Projekte im Bereich Film und Programmproduktion umsetzen. Ein Insider verriet, dass die beiden große Ideen haben und ambitioniert an neuen Projekten arbeiten. Dua, die bereits erste Schritte in der Filmwelt gemacht hat, strebt an, künftig mehr kreative Kontrolle über ihre Projekte zu haben.

Abseits ihrer beruflichen Pläne konzentrieren sich die beiden weiterhin auf ihr privates Glück. Dua feierte erst kürzlich ihren 30. Geburtstag zusammen mit Callum und engen Freunden an einem sonnigen Ort. In emotionalen Social-Media-Beiträgen dankte sie ihrer Familie und beschrieb das vergangene Jahr als eines der schönsten ihres Lebens. Romantische Schnappschüsse mit Callum zeigten das Paar vertraut und glücklich, während sie ihr neues Lebensjahr begrüßte. Ihre 20er beschreibt Dua als magisch, voller Höhen und persönlichem Wachstum – und jetzt scheint sie mehr denn je bereit, in eine vielversprechende Zukunft zu blicken.

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im August 2025

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, August 2025

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, August 2025