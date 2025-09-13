Mit 87 Jahren: Jane Fonda plant ihre eigene Beerdigung

Jane Fonda (87) hat konkrete Pläne für ihre letzten Tage und ihre Beerdigung enthüllt. Die Schauspielerin und politische Aktivistin sowie Mutter von drei Kindern denkt intensiv über das Ende ihres Lebens nach. Sie hat entschieden, in einem Friedhof in Santa Monica neben ihrem zweiten Ehemann Tom Hayden, der dort 2016 beigesetzt wurde, ihre letzte Ruhe zu finden. Statt eines Sargs wünscht sie sich, in ein Tuch gehüllt und in einer naturnahen Umgebung ohne Grabsteine begraben zu werden. "Einäscherung ist schlecht, weil dabei Chemikalien in die Atmosphäre gelangen", erklärte sie gegenüber Mirror und betonte, dass diese umweltfreundliche Ruhestätte mit heimischen Gräsern ganz ihren Vorstellungen entspricht. Ihre letzten Momente möchte sie umgeben von Familie und Freunden in ihrem Zuhause verbringen.

In einem offenen Gespräch reflektierte die Hollywood-Ikone über das Leben und ihre letzten Jahre, die sie als ihren "dritten Akt" beschreibt. Sie möchte ihre Zeit nutzen, um keine Reue zu empfinden, wie sie sagte: "Ich möchte gehen, ohne etwas bereut zu haben." Ein zentraler Punkt ist dabei die Beziehung zu ihren Kindern Vanessa, Troy und der adoptierten Mary. Jane hat kürzlich wieder eine Therapie begonnen, um sich mit ihrer Rolle als Mutter und den Fehlern der Vergangenheit auseinanderzusetzen. "Ich bin jetzt mit 87 wieder in Therapie gegangen, weil ich herausfinden möchte, warum ich kein besserer Mensch bin und warum ich kein besserer Elternteil war", erklärte sie. Ihr Ziel sei es, bis zu ihrem Abschied in Harmonie mit ihrer Familie zu leben.

Die Oscarpreisträgerin, die stets offen über Umwelt- und persönliche Themen spricht, war in ihrer langen Karriere politisch und gesellschaftlich sehr aktiv. Doch auch abseits des Rampenlichts ist die Familiengeschichte prägend: Mit Roger Vadim, Tom Hayden und Ted Turner hatte sie drei Ehemänner, wobei die Ehe mit Tom als besonders prägend gilt. Jane gibt offen zu, dass sie keine perfekte Mutter war, und hofft, durch Therapie und reflektierte Entscheidungen noch positive Spuren bei ihren Liebsten zu hinterlassen. "Ich möchte reden und etwas geben können, Gedanken und Weisheiten weitergeben", fügte sie hinzu, fest entschlossen, dem letzten Kapitel ihres Lebens die richtige Bedeutung zu geben.

