AYTO-Henna & Sukis "Brave Mädchen"-Podcast entfacht Drama

Henna und Suki Tegan, bekannt aus der Social-Media-Welt, stehen mit ihrem neuen Funk-Podcast "Brave Mädchen" heftig in der Kritik. Bereits die erste Folge, die am 20. August veröffentlicht wurde, sorgte für Ärger: Die beiden Influencerinnen warfen der YouTuberin Alexandra Schulze, die als Sashka bekannt ist und über eine Million Abonnenten hat, vor, ein "Pick-Me-Girl" zu sein und gezielt andere Frauen online anzugreifen. Diese Aussagen lösten im Netz eine Welle der Empörung aus und brachten den Hosts des Podcasts eine Flut an kritischen Kommentaren ein.

Nicht nur Fans, sondern auch bekannte Namen aus der Creator-Szene sprangen Sashka zur Seite – darunter Rezo (33), KuchenTV oder Staiy. Die betroffene Sashka wehrte sich in einem YouTube-Video gegen die Vorwürfe. "Ich mache keine Kritik nach Geschlecht, sondern nach Inhalt", stellte sie klar. Sie kritisierte zudem, dass ein öffentlich-rechtliches Format wie "Brave Mädchen" für persönliche Lästereien genutzt werde. Auch die journalistischen Standards hätten die Are You The One?-Bekanntheit und das Model in ihrem Podcast vernachlässigt.

Auch weitere Äußerungen der Hosts, wie dass ein zukünftiger Partner pro Monat mindestens 35.000 Euro netto verdienen müsse, wurden im Netz heiß diskutiert. Funk reagierte inzwischen mit einer Stellungnahme gegenüber Bild. "Auch in Meinungs- und Unterhaltungsformaten setzen wir voraus, dass dargestellte Positionen das Ergebnis einer fundierten inhaltlichen Auseinandersetzung sind", heißt es in dem Statement – dies sei in der ersten Folge nicht optimal gelungen. Das Netzwerk betonte, die Kritik ernst zu nehmen und den Podcast überdenken zu wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / evilsuki Henna und Suki Tegan im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / slimladysashka Sashka, YouTuberin

Anzeige Anzeige

Instagram / evilsuki Suki Tegan und Henna, Podcasterinnen

Was soll Funk eurer Meinung nach jetzt mit "Brave Mädchen" machen? Weiterlaufen lassen – aber mit klaren journalistischen Standards. Absetzen – das Format hat so keinen Mehrwert. Ergebnis anzeigen