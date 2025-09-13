Beckham-Zoff: Jetzt plaudert Brooklyns Ex-Freundin Lexi

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt erneut für Schlagzeilen, denn angeblich hat sich der Model-Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) endgültig von seinen berühmten Eltern distanziert. Seit seiner Hochzeit mit Nicola Peltz-Beckham (30) im Jahr 2022 sollen Spannungen in der Familie herrschen, die inzwischen offenbar eskaliert sind. Jüngst heiratete Brooklyn ein zweites Mal, und zwar ohne die Anwesenheit seiner Eltern. Berichten zufolge hat er auch zu seinen Brüdern Romeo und Cruz zunehmend ein schwieriges Verhältnis. Inmitten der familiären Turbulenzen meldet sich nun ausgerechnet seine Ex-Freundin Lexi Wood zu Wort und plaudert über ihre Vergangenheit mit Brooklyn sowie ihre Eindrücke von der berühmten Familie.

In einem Interview mit der Daily Mail erinnert sich Lexi, die 2018 mit Brooklyn zusammen war, an die gemeinsame Zeit. Sie verrät, dass ihre Beziehung schon lange bestanden hatte, bevor sie öffentlich wurde, da sie beide als junge Menschen um Diskretion bemüht waren. Trotz des Beziehungsendes blickt das Model wohlwollend zurück: "Brooklyn ist ein erstaunlicher Mensch", sagte sie und lobte auch seine heutige Ehe: "Ich finde es toll, dass er eine so wunderbare Beziehung und Ehe gefunden hat." Lexi beschreibt den Kontakt mit seiner damaligen Familie ebenfalls in besten Tönen. Besonders Romeo (23) und Cruz (20) hätten einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen, und auch Nicola sei ihr während seltener Begegnungen positiv aufgefallen.

Zur aktuellen Situation zwischen Brooklyn und seiner Familie hält sich Lexi bedeckt. Sie betont, dass Außenstehende nie die vollen Hintergründe kennen könnten: "Man weiß nie, was hinter verschlossenen Türen passiert." Lexi hebt hervor, dass sie die Beckhams als eine sehr familienorientierte Einheit kennengelernt habe und lobt deren Zusammenhalt. Gleichzeitig deutet sie an, dass sich im Laufe der Jahre vieles verändern kann, wenn Übergänge und Entwicklungen Platz brauchen. Für Lexi überwiegen die positiven Erinnerungen: Ihre Zeit mit der Familie beschreibt sie insgesamt als "fantastisch". Die Gründe für die öffentliche Fehde vermutet sie im natürlichen Wandel innerhalb familiärer Strukturen.

Getty Images Lexi Wood im September 2022

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Getty / Pascal Le Segretain Brooklyn und Victoira Beckham