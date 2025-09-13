Schon sonderbar: North West und Prinz George sind gleich alt

North West (12) und Prinz George (12) von Wales sind beide 2013 geboren und doch könnten sie unterschiedlicher kaum sein. North, die lebhafte Tochter von Kim Kardashian (44) und Kanye West (48), erregt Aufsehen mit ihren gewagten Outfits und Haarkreationen. Erst kürzlich wurde die 12-Jährige in einem engen Kleid mit Sicherheitsnadeln und gefärbten Haaren gesichtet. Trotz ihres zarten Alters zeigt North eine Vorliebe für aufsehenerregende Mode, die sie in sämtlichen Medien ins Rampenlicht rückt. Auf der anderen Seite steht Prinz George, der Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), der für sein schüchternes und höfliches Auftreten bekannt ist.

Der royale Prinz, der nur etwa einen Monat jünger als North ist, hat bereits zahlreiche öffentliche Auftritte absolviert. Dabei verzaubert er mit seinen guten Manieren und seiner zurückhaltenden Art nicht nur das britische Volk, sondern auch royale Fans weltweit. In der Öffentlichkeit treten Prinzen wie George traditionell in maßgeschneiderten Anzügen und smarten Outfits auf, was ein krasser Gegensatz zu den experimentellen und farbenfrohen Looks von North ist. Ihre Erscheinungen bieten Einblicke in die sehr unterschiedlichen Lebensweisen und Kreise, in denen sie aufwachsen.

Norths auffallender Modegeschmack hat bereits zu Diskussionen geführt, besonders in sozialen Medien. Erst kürzlich wurde sie auf einem Musikfestival inmitten gleichaltriger Freunde gesichtet. Ihre geflochtenen und blau gefärbten Haare zogen dort die Blicke auf sich. Einige Nutzer zeigten sich auf X kritisch gegenüber ihrem erwachsenen Auftreten und warnten davor, dass junge Mädchen sich älter präsentieren, als sie in Wirklichkeit sind. Im Gegensatz dazu hält sich die Berichterstattung über George vorwiegend auf seine Rolle als junger Royal und seine Auftritte im Rahmen königlicher Verpflichtungen fokussiert, was die unterschiedlichen Erwartungshaltungen an die beiden Altersgenossen deutlich sichtbar macht.

Collage: TikTok / kimandnorth, Getty Images Collage: North West und Prinz George

Getty Images Prinz William und Prinz George

TikTok / kimandnorth North West, Halloween 2024