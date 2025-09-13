Charlie Sheens Doku: Tochter Sami meldet sich unter Tränen

Die neu veröffentlichte Dokumentation über das Leben von Charlie Sheen (60) sorgt aktuell nicht nur in den Medien, sondern auch in der Familie des Schauspielers für Emotionen. Seine Tochter Sami Sheen (21) meldete sich auf TikTok mit eindringlichen Worten zu Wort. Unter Tränen gestand sie, dass sie erst jetzt erfahren habe, dass Charlie ihretwegen seine Nüchternheit erlangt hatte. "Ich wusste nicht, dass ich der Grund war, weshalb er nüchtern wurde", schrieb sie zu ihrem emotionalen Clip. Die Dokumentation, die tiefe Einblicke in das Leben der Schauspiellegende gibt, bewertete sie mit: "Ganz im Ernst eine 10/10."

Die Vater-Tochter-Beziehung zwischen Charlie und Sami verlief nicht immer reibungslos, was auch auf die schwierigen Phasen in seinem Leben zurückzuführen ist. In seiner Autobiografie "The Book of Sheen" hatte der Two and a half Men-Star einst beschrieben, wie eine verpasste Verabredung mit seiner Tochter zu einem Moment der Selbstreflexion und schließlich zu seiner Nüchternheit führte. Sami, die sich selbst als Social-Media-Star etabliert hat, zeigt nun, wie viel ihr diese Entwicklung bedeutet und wie sie trotz aller Schwierigkeiten engen Anteil am Leben ihres berühmten Vaters nimmt.

Schon vergangene Woche hatten Medien berichtet, dass Charlie im Interview mit "Good Morning America" offen auf die familiären Spannungen einging. Dabei erklärte er zuversichtlich: "Ich habe absolutes Vertrauen, dass es nicht für immer sein wird. Wir werden das klären." Trotz des Kontaktabbruchs zu seiner Tochter zeigte Charlie sich hoffnungsvoll. Gleichzeitig wurde klar, dass die Situation für alle Beteiligten belastend war und über Jahre andauerte.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Instagram / samisheen Collage: Charlie Sheen und Sami Sheen

Anzeige Anzeige

Imago Schauspieler Charlie Sheen im August 2023 in Bel Air

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Sami Sheen, 2025