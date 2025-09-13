So sieht "Baywatch"-Star Carmen Electra (53) heute aus

Carmen Electra (53), bekannt aus der Kultserie Baywatch, zeigt auch heute noch, dass sie in Topform ist. Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums von "Baywatch", das am 31. August 1990 in Deutschland startete, zieht die Schauspielerin erneut alle Blicke auf sich und strahlt auf Instagram. Nachdem sie in die Fußstapfen von Pamela Anderson (58) getreten war, spielte Carmen die Rolle der Lani McKenzie in der Serie an der Seite von David Hasselhoff (73). Neben ihrer schauspielerischen Tätigkeit erlangte sie vor allem durch ihre Auftritte im roten Badeanzug weltweite Bekanntheit.

Bevor sie in "Baywatch" ihren Durchbruch feierte, hatte der legendäre Musiker Prince (†57) Carmen Electra entdeckt. Ursprünglich als Tara Leigh Patrick bekannt, wurde sie von ihm für sein Label unter Vertrag genommen und erhielt den Namen Carmen. Trotz der gemeinsamen Arbeit mit Prince blieb der Erfolg als Musikerin aus. Dennoch blieb sie im Rampenlicht und beeindruckte als Model und Tänzerin, bevor sie schließlich im Jahr 1997 in die legendäre Serie einstieg. Auch wenn ihre spätere Schauspielkarriere in Hollywood keine tiefen Spuren hinterließ, blieb sie durch ihre Rollen in Filmen wie "Scary Movie" und "Starsky & Hutch" präsent.

Privat sorgte Carmen vor allem mit ihren Beziehungen für Schlagzeilen. Ihre Ehe mit dem Basketballer Dennis Rodman (64) im Jahr 1998 hielt nur fünf Monate. Später verliebte sie sich in Musiker Dave Navarro (58), die Ehe dauerte bis 2007. Nach weiteren Beziehungsturbulenzen tritt Carmen heute vor allem als Influencerin und OnlyFans-Star in Erscheinung und war 2023 das Werbegesicht für Kim Kardashians (44) Bikini-Marke SKIMS. Zudem vertreibt die charismatische Schauspielerin ihre eigene Hautpflegelinie und bleibt so im Geschäft – selbstbewusst und unerschütterlich wie eh und je.

Getty Images Carmen Electra bei "Baywatch"

Instagram / carmenelectra Carmen Electra postet regelmäßig für ihre Follower auf Instagram

Getty Images Carmen Electra bei den People's Choice Awards 2024