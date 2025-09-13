Fan macht Fotos: Caro und Andreas Robens sind stinksauer

Caro und Andreas Robens, bekannt aus der Vox-Doku-Soap Goodbye Deutschland, haben die Nase voll von aufdringlichen Fans, die ihre Privatsphäre nicht respektieren. In ihren Instagram-Storys zeigten sie jüngst einen Überwachungskamera-Clip, auf dem ein fremder Mann vor ihrem Haus auf Mallorca zu sehen ist. Dieser betrachtete das Anwesen nicht nur ausführlich, sondern machte auch Fotos davon. Für das Paar, das normalerweise den Austausch mit Fans schätzt, ist das ein Schritt zu weit. "Kommt ins Gym, machen dort gerne Fotos etc., aber zu Hause ist zu Hause!", betonten die Reality-Stars sichtlich verärgert.

Erst vor Kurzem haben Caro und Andreas ihr Anwesen bezogen. Um böse Energien zu vertreiben, hatten sie sogar extra den Schamanen Leon beauftragt. Hintergrund der Aktion waren dramatische Ereignisse, die sich einst in dem Haus abspielten. "Es gibt schon schlechte Energien von bösen Menschen, die sich irgendwo aufgehalten haben", erklärte Andreas im Gespräch mit RTL. Vielleicht springt dem Paar der Geistheiler Leon ja noch mal zur Seite, um ungebetene Gäste fernzuhalten?

Die Robens, die seit 2015 ihre Höhen und Tiefen für die Kameras von "Goodbye Deutschland" dokumentieren, haben sich über die Jahre eine große Fangemeinde aufgebaut. Doch der damit verbundene Ruhm bringt auch Herausforderungen mit sich, wie dieser Vorfall erneut zeigt. Nichtsdestotrotz bleiben sie im Austausch mit ihrer Community aktiv. Zuletzt verriet Caro in einer Fragerunde auf Instagram, dass sie und Andreas für neue TV-Projekte offen seien. Ein Auftritt im Dschungelcamp, so die Reality-Stars, wäre durchaus denkbar – bisher wurde nur noch nicht die Gelegenheit dazu geboten.

Anzeige Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Caroline und Andreas Robens, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens im Juni 2023