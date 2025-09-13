Netflix-Dating-Show "Love Is Blind" geht in neunte Runde

Die beliebte Netflix-Show Love Is Blind geht in die neunte Runde und startet am 1. Oktober mit sechs brandneuen Episoden. Dieses Mal kommen alle Singles aus dem malerischen Denver, Colorado, und begeben sich auf das außergewöhnliche Experiment, die große Liebe ohne vorherige Begegnung zu finden, berichtet Quotenmeter. Begleitet werden die Teilnehmer wieder von den vertrauten Gastgebern Nick (51) und Vanessa Lachey (44), die durch die zwölfteilige Staffel führen. Fans der Show dürfen sich auf aufregende Wochen voller Romantik, Tränen und überraschender Wendungen freuen.

Wie bei den vorherigen Staffeln ziehen die frisch verlobten Paare nach der intensiven Zeit in den sogenannten Pods zusammen, um ihre Beziehung auf die Probe zu stellen. Sie planen ihre Hochzeiten und finden heraus, ob ihre emotionale Verbindung der Realität standhält. Am 22. Oktober, im großen Finale, fällt dann der entscheidende Moment am Altar: Wer gibt seinem Gegenüber das Ja-Wort und wer verabschiedet sich von der scheinbar gefundenen Liebe? Netflix wird die Folgen im wöchentlichen Rhythmus veröffentlichen und hat bereits die 32 Teilnehmer bekanntgegeben – darunter Krankenschwestern, Unternehmer und Kreative.

Seit ihrem Start hat sich "Love Is Blind" zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, das von den einzigartigen Konzepten und den mitreißenden Geschichten der Kandidaten lebt. Nick und Vanessa Lachey stehen dabei nicht nur als Moderatoren, sondern auch als moralische Unterstützer der Teilnehmer immer im Mittelpunkt der Show. Für Nick ist die Arbeit an dieser Serie auch eine Art Liebeserklärung, denn er betonte in einem früheren Interview, wie sehr er den Kern der Sendung – Liebe in ihrer reinsten Form – schätze. Denver, bekannt für seine atemberaubenden Landschaften und das entspannte Flair, könnte in dieser Staffel genau die richtige Kulisse bieten, damit aus Fremden wahre Seelenverwandte werden.

Netflix Poster zu "Liebe macht blind"

Netflix Nick Lachey und Vanessa Lachey im "Liebe macht blind"-Studio

Netflix © 2023 Szene aus "Liebe macht blind"