Hannas Gefühle für andere Frau schmerzten Jessi Huber damals

Jessica Huber, bekannt aus der zweiten Staffel von Princess Charming, lässt im Interview mit Promiflash die schmerzhafte Zeit nach der Trennung von Hanna Sökeland Revue passieren. Die beiden Frauen waren noch ein Paar, als Hanna bereits erste Gefühle für eine andere Frau entwickelte: Chantal-Jale Kirman (25). Brisant daran ist, dass Hanna ihre heutige Partnerin durch Jessica kennenlernte, die mit Chantal am Set der Serie Köln 50667 zusammenarbeitete. Während des Interviews gab Jessica Einblicke in diese emotionale Herausforderung: "Es war gut, dass Hanna so offen war, jedoch hat es mir kein gutes Gefühl gegeben."

Hannas Offenheit zeigte Wirkung. Beide Frauen suchten damals intensiv das Gespräch, um die Beziehung zu retten. Jessica erklärte gegenüber Promiflash, dass Hanna ihr zeigte, sie sei nach wie vor die Nummer eins für sie: "Die intensiven Gespräche im Anschluss haben uns gemeinsam aufgezeigt, dass wir an unserer Beziehung arbeiten wollen." Doch letztendlich war die Trennung unvermeidlich und Hanna folgte ihrem Herzen. Beide gaben im April 2025 das Liebes-Aus bekannt.

Hannas Kennenlernen mit Chantal könnte einem romantischen Drehbuch entsprungen sein. Die beiden trafen sich über Jessica, während Chantal und Jessica in der Serie "Köln 50667" ein Liebespaar spielten. Das bedeutet, schon bevor ihre Ex mit ihrer Serienkollegin zusammenkam, berührten sich Jessicas und Chantals Lippen. Gegenüber Promiflash beschrieb Hanna das Ganze als Plot-Twist und betonte: "Manchmal ist das Leben einfach richtig schräg – aber ich liebe genau das. Denn ohne diesen verrückten Umweg gäbe es 'uns' heute nicht."

Instagram / hannasoekeland Jessica Huber und Hanna Sökeland im Oktober 2023

Promiflash Chantal-Jale und Hanna Sökeland, 2025

RTL Jessi Huber und Hanna Sökeland, Sommerhaus-Kandidaten 2023