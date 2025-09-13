Donald Trumps hängendes Gesicht sorgt für Spekulationen

Donald Trumps (79) Erscheinung bei der Gedenkfeier zum 9/11-Jahrestag am Pentagon sorgte für Aufsehen. Während seiner Rede am Donnerstag, den 11. September, mit der er der Opfer der Anschläge gedachte und die Nation ansprach, war die Aufmerksamkeit vieler nicht auf seine Worte, sondern auf sein Äußeres gerichtet. Beobachter bemerkten eine auffällige Veränderung: Die rechte Seite seines Gesichts wirkte auf einem Foto, das dem Magazin OK! vorliegt, deutlich abgesenkt, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand auslöste. Einige vermuteten sogar, der ehemalige Reality-TV-Star und amtierende Politiker könnte einen Schlaganfall erlitten haben.

Die Diskussionen über Trumps Gesundheitszustand entfachten weitere Gerüchte, als das Weiße Haus kurz darauf ein Video veröffentlichte, in dem der Präsident über den kürzlichen gewaltsamen Tod des rechten Aktivisten Charlie Kirk sprach. Einige Kritiker vermuteten, das Material sei mittels künstlicher Intelligenz bearbeitet worden, um mögliche Anzeichen seines vermeintlich angeschlagenen Gesundheitszustands zu kaschieren. Adam Cochran, ein unabhängiger Journalist, äußerte auf der Plattform X seine Vermutungen und teilte Bilder, die auf Eigenheiten in der Bearbeitung des Videos hinwiesen. Diese Art der Spekulation ist nicht neu, doch das Auftreten des Präsidenten bei der 9/11-Zeremonie schien die Debatte weiter anzuheizen.

Donald Trump, dessen Verhalten laut Experten kürzlich Anzeichen einer Demenz zeigte, ist bekannt dafür, stets ein starkes Erscheinungsbild zu vermitteln und seinen Gesundheitszustand öffentlich als hervorragend zu beschreiben. Dennoch geraten Politiker, vor allem in seinem Alter, oft unter die Lupe, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Der Vater von fünf Kindern und Ehemann hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er trotz seines hohen Alters weiterhin alle Aufgaben mit Energie angehen möchte. Ob es sich bei den jüngsten Ereignissen um eine ernstzunehmende Gesundheitskrise handelt oder nur um eine momentane Erscheinung, bleibt abzuwarten. Der Auftritt beim Pentagon wird jedoch zweifellos für Diskussionen und Spekulationen sorgen.

Imago US-Präsident Donald Trump am 11. September 2025

Getty Images Donald Trump, US-Präsident

Getty Images Donald Trump, Juli 2025