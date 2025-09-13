"KRANK Berlin" kommt zurück: ZDF bestätigt Fortsetzung

Die Erfolgsserie "KRANK Berlin" erhält eine zweite Staffel! Nur wenige Stunden nach der diesjährigen Preisverleihung des Deutschen Fernsehpreises, bei der die Serie als "Beste Dramaserie" ausgezeichnet wurde, bestätigte das ZDF offiziell die Fortsetzung der Produktion. Der von Apple TV+ geführte Einblick in das chaotische Leben einer Berliner Notaufnahme unter der Leitung von Dr. Parker, gespielt von Haley Louise Jones, begeisterte nicht nur die Fachjury, sondern auch die Zuschauer. Mit acht neuen Folgen soll der Erfolgskurs der Serie weitergeführt werden.

Im Mittelpunkt der Serie steht das hektische Treiben in der Notaufnahme eines der überlastetsten Krankenhäuser Berlins. Unter der Leitung von Dr. Parker kämpft das Team nicht nur gegen den Stress des Alltags, sondern auch mit persönlichen und beruflichen Konflikten. Dr. Parker, die zuvor in München tätig war und nach privaten Schwierigkeiten nach Berlin zog, muss sich nicht nur in ihrem neuen Umfeld behaupten, sondern versucht auch, notwendige Veränderungen durchzusetzen. Unterstützung und Widerstand erhält sie von einem vielseitigen Ensemble, zu dem Schauspieler wie Slavko Popadic, Şafak Şengül und Peter Lohmeyer gehören.

Die Serie stammt aus der Feder von Samuel Jefferson, der selbst früher in einer Notaufnahme arbeitete, sowie Viktor Jakovleski. Produziert wird "KRANK Berlin" von Alexis von Wittgenstein und Henning Kamm. Die erste Staffel, die zwischen Februar und April bei Apple TV+ Premiere feierte, wird Anfang 2026 auch auf ZDFneo zu sehen sein. Die Mischung aus schwarzem Humor, authentischem Klinikalltag und gesellschaftskritischen Tönen hat die Serie sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum beliebt gemacht und ihren Erfolgsweg geebnet.

ZDF / Mathias Bothor Dr. Zanna Parker (Haley Louise Jones) und Dr. Ben Weber (Slavko Popadić) in "KRANK Berlin"

IMAGO / Eventpress Haley Louise Jones im Januar 2025

Getty Images Das Team von "KRANK Berlin", Deutscher Fernsehpreis 2025

