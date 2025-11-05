"So leer": Letztes Interview von Laura Dahlmeier erschienen

Am heutigen 5. November 2025 erscheint Laura Dahlmeiers (†31) letztes Interview im Buch "Bock auf Biathlon", in dem sie posthum über ihre beeindruckende Karriere und Leidenschaft für den Bergsport spricht. Die ehemalige Biathletin, die bei der WM 2017 mehrfach Gold holte, berichtet in dem Werk, wie sie damals an ihre körperlichen Grenzen ging und nach einem Rennen erschöpft zusammenbrach. "Ich war so leer, dass ich auf dem Weg zurück ins Quartier gestützt werden musste", sagt sie in einem Auszug, der vorab veröffentlicht wurde. Die zähe Athletin kämpfte sich trotz gesundheitlicher Bedenken zurück und gewann erneut Gold im Massenstart.

Auch ihre Liebe zum Bergsteigen wird in dem Buch thematisiert. Im Herbst 2024 erklomm Laura den 6.814 Meter hohen Ama Dablam in Rekordzeit von drei Tagen – sogar ohne es zu beabsichtigen. Wenige Tage später startete sie allein zu einem weiteren Gipfel. "Ich traue mir das zu", erklärte sie damals, getrieben von dem unvergleichlichen Gefühl, das sie bereits bei ihrer Biathlon-Karriere durch ihre Willensstärke erlebt hatte. Ihr Vater beschrieb Laura als planvoll und vorsichtig, mit einer soliden Selbsteinschätzung ihrer Fähigkeiten und nie leichtsinnig, wie Bunte berichtet. Dennoch führte ihre Leidenschaft sie oft an verborgene Grenzen.

Laura Dahlmeiers tragischer Unfall im Sommer dieses Jahres hinterließ tiefe Trauer in der Bergsteiger- und Sportgemeinschaft. Während einer Expedition in Pakistan wurde sie von einem Steinschlag tödlich getroffen. Familie, Freunde und Kollegen erinnerten an ihre unerschütterliche Stärke und das zugleich verletzliche, aber leidenschaftliche Wesen, das sie auszeichnete. Ein langjähriger Freund, der Alpinist Thomas Huber, sprach von der Solidarität, die in der Bergsteiger-Community herrscht und zu Rettungsversuchen führte, auch wenn diese letztlich ohne Erfolg blieben.

Getty Images Laura Dahlmeier, 2018

Getty Images Laura Dahlmeier, 2019

