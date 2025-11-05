Sommerhaus-Michael fordert Pascal Zadow zum Kampf heraus

Michael Klotz hat in seiner neuesten Instagram-Story ordentlich gegen Pascal Zadow (28) ausgeteilt. Der Sommerhaus-Star machte Pascal mehrfach Vorwürfe und ließ dabei kaum ein gutes Haar an ihm. Besonders sauer stößt Micha auf, dass Pascal offenbar nach wie vor auf eine Entschuldigung seinerseits wartet. In seinem Video bezeichnete Micha ihn provokant als "Hanswurst" und warf ihm ein übertriebenes Geltungsbedürfnis vor. Doch damit nicht genug: Micha forderte Pascal zu einem Boxkampf im Ring von The Ultimate Hype heraus.

Laut Micha geht es ihm darum, Pascal eine zweite Chance zu bieten. Er bezog sich dabei auf ein im Sommerhaus verloren gegangenes Exit-Duell und betonte: "Ich gebe Verlierern eine zweite Chance." Als Motivation fügte Micha hinzu, dass Pascal erst nach einem Sieg über ihn eine Entschuldigung erwarten könne – inklusive eines Küsschens, wie er ironisch betonte. "Ich hoffe, du hast die Eier, das anzunehmen", erklärte der Reality-TV-Star sichtlich herausfordernd. The Ultimate Hype wäre dabei der ausgewählte Austragungsort. Ob Pascal, Jahrgang 1997, dieser Einladung Folge leisten wird, steht bis dato noch nicht fest.

Dass zwischen Pascal und Micha dicke Luft herrscht, zeigte sich bereits in der letzten Folge von "Das Sommerhaus der Stars". Alles begann mit einem Streit über eine fehlende Verabschiedung. Nachdem Paulina (28) und Tommy (30) das Haus verlassen hatten, regte sich Pascal darüber auf, dass er leer ausging, während Edda und Micha einen Abschiedsgruß bekamen. Als er dann alle darauf ansprach, zog er Edda und den Reality-TV-Star mitten hinein ins Drama. Dem platzte vor laufender Kamera der Kragen. "Ich glaube, der größte Diss in seinem Leben war, dass Tommy und Paulina ihm nicht tschüss gesagt haben. Und jetzt uns da mit reinzuziehen, wer bist du, meinen Namen in den Mund zu nehmen, um von dir abzulenken", schimpfte Micha.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL, RTL Collage: Michael Klotz und Pascal Zadow, Sommerhaus-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

RTL Micha Klotz im Sommerhaus der Stars 2025

Anzeige Anzeige

RTL Lou und Pascal, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2025