Dieser "Der Promihof"-Star ist nach Aus überraschend zurück

Comeback bei Der Promihof: Sandra Sicora (33) ist nach ihrem frühen Aus überraschend wieder mit von der Partie. In der neuen Folge kehrt die Reality-TV-Teilnehmerin auf das Gelände zurück – und zwar mit einem hohen Preis. Für 10.000 Euro aus dem Preisgeld-Pool darf sie wieder einziehen. Ihre erste Station nach dem Einzug: eine Safety-Challenge, gemeinsam mit Paco Herb, Ina Kina und Tim Kühnel. Auf dem Hof sorgt die Rückkehr sofort für Staunen. "Alle waren verwirrt, wo kommst du auf einmal her?", fragt Ina ihre Mitstreiterin.

Sandras Mitbewohner reagieren mit gemischten Gefühlen. Giulia Siegel (50) begrüßt Sandra herzlich. Auch Cosimo Citiolo (44) freut sich über die zweite Chance: "Cool, dass sie wieder da ist. Sie ist eine, die sagt auch ihre Meinung." Anders sieht es bei Emma Fernlund (24) aus, die das Comeback scharf kritisiert: "Sorry, wie lame. Geld ausgeben, um wieder reinzukommen. Dann gib doch dein eigenes Geld aus", schießt sie gehässig. Gemeinsam mit Paco Herb kündigt die Influencerin an, Sandra umgehend wieder loswerden zu wollen. Paco geht in die Offensive: "Jetzt fliegst du direkt wieder raus. Du kannst doch nicht 10.000 Euro von meiner Gewinnsumme ausgeben." Sandra kontert wiederum ohne zu zögern: "Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich vor dir rausgehe! Vielleicht solltest du mal von deinem hohen Ross runterkommen."

Dass Sandra überhaupt als Erste gehen musste, hatte seinen Ursprung in einer früheren Challenge, bei der sie ohne Duo-Partnerin antrat und so keinen Schutz vor der Nominierung erlangen konnte. Mittlerweile ist Alicia King, die Sandra damals einen Prüfungssieg kostete, jedoch nicht mehr mit von der Partie. Sie wurde in der vergangenen Woche herausgewählt. Dass Sandra nun wieder mitmischen darf, freut sie merklich. Im Promiflash-Interview ließ sie durchklingen: "Ohne mich wäre es auf jeden Fall ziemlich langweilig."

RTLZWEI Paco Herb und Ina Kina bei "Der Promihof"

RTLZWEI Sandra Sicora bei "Der Promihof"

RTLZWEI Paco Herb und Sandra Sicor bei "Der Promihof"