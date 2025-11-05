Das sind die Ex-Paare der neuen Staffel "Prominent getrennt"

Die beliebte Realityshow Prominent getrennt geht in die fünfte Staffel und die neuesten Ex-Paare, die sich dem Drama und den Herausforderungen stellen, wurden endlich von RTL bekannt gegeben. Mit dabei sind das ehemalige Temptation Island V.I.P.-Paar Rebecca Ries und Göktug Göker, die Das Sommerhaus der Normalos-Teilnehmer Vanessa Brahimi und Richard Sternberg, Tanina und Fabian sowie die Ex on the Beach-Kandidaten Bianca Eigenfeld (24) und Joshi Josh. Auch die früheren Das Sommerhaus der Stars-Bewohner Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern, die Reality-Bekanntheiten Mou Naksh und Vivien sowie das ehemalige Love Island-Traumpaar Samira und Yasin Cilingir (34) wagen das Abenteuer. Ein weiteres Paar bleibt derzeit jedoch noch geheim.

Die Dreharbeiten finden im November vor der sonnigen Kulisse Südafrikas statt, wo die Kandidaten um bis zu 100.000 Euro kämpfen. Dabei stehen sie nicht nur vor der Herausforderung, sich schwierigen Erinnerungen aus ihrer gemeinsamen Zeit zu stellen, sondern auch als Team zu funktionieren, um den Hauptgewinn zu sichern. Laut dem Instagram-Post der Show wird es eine Mischung aus alten Konflikten, neu geschmiedeten Allianzen und vielen Emotionen geben. Die Zuschauer können sich also auf reichlich Herzklopfen und intensives Drama freuen, wenn sich die ehemaligen Paare in Südafrika erneut zusammenraufen müssen. Die genaue Dynamik zwischen den Teilnehmenden bleibt aber noch abzuwarten, und Fans spekulieren bereits über mögliche Überraschungen.

Spannend ist dabei vor allem, dass ein Paar der neuen Staffel bislang noch geheim gehalten wurde. Viele Fans vermuteten deshalb, dass es sich bei den Unbekannten um ein Duo handeln könnte, das aktuell noch bei einer anderen Show im TV zu sehen ist – beispielsweise bei "Temptation Island V.I.P.". Die Gerüchteküche brodelte in den letzten Tagen besonders um Vanessa Nwattu (25) und Aleksandar Petrovic (34). Auf Instagram machten mehrere Gossip-Seiten wie realitytvporträts und itgirlagenten darauf aufmerksam, dass Vanessa scheinbar nach Südafrika unterwegs sei und Aleks in seinen Fragerunden plötzlich ganz anders klang.

RTL "Prominent getrennt"-Paare 2025

Imago Samira und Yasin Cilingir beim Fame Fighting 2, 2024

Instagram / goektugoeker Gök und Rebecca Ries, TV-Bekanntheiten

