Das sagen die Fans zum neuen "Prominent getrennt"-Cast

Die Ankündigung des neuen Casts für die kommende Staffel von Prominent getrennt sorgt bereits jetzt für viele Diskussionen – allerdings sind nicht alle Stimmen positiv. Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash äußerten sich zahlreiche Fans kritisch zu den Teilnehmenden und zeigten sich enttäuscht. "Also über die Definition eines Promis muss man echt mal reden", schrieb ein Nutzer. Andere Kommentare wie "Das ist ja wohl der schlechteste Cast seit Langem" oder "Das wird langweilig" spiegelten die allgemeine Stimmung wider.

Ein weiteres Thema sorgte ebenfalls für Gesprächsstoff rund um die neuen Kandidatinnen und Kandidaten. So spekulieren einige Fans, ob es sich bei einem noch geheim gehaltenen Paar entweder um Influencerin Gerda Lewis (32) und Jannik Kontalis (29) oder Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25) handeln könnte. Die früheren Staffeln lassen so oder so erwarten, dass auch in den neuen Folgen wieder einiges an Zoff und Dramatik auf die Zuschauer zukommen dürfte, doch viele befürchten, dass es diesmal an echten "Star-Faktoren" fehlen könnte.

RTL hat erst vor wenigen Stunden die Liste der Ex-Paare bekannt gegeben, die sich dem Abenteuer "Prominent getrennt" stellen. Mit dabei sind Rebecca Ries und Göktug Göker, Vanessa Brahimi und Richard Sternberg, Tanina und Fabian, Bianca Eigenfeld (24) und Joshi Josh sowie Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern. Auch Mou Naksh und Vivien sowie das ehemalige Love Island-Paar Samira und Yasin Cilingir (34) treten an. Ein weiteres Paar bleibt jedoch noch geheim. Die Dreharbeiten finden im November vor der malerischen Kulisse Südafrikas statt, wo die Reality-Stars um bis zu 100.000 Euro kämpfen. Dabei sollen vor allem alte Konflikte, neue Allianzen und jede Menge Emotionen im Vordergrund stehen.

RTL "Prominent getrennt"-Paare 2025

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars