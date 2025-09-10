Deutscher Fernsehpreis 2025: Sie sind die stolzen Gewinner

Der Deutsche Fernsehpreis 2025 wurde am Abend des 10. September in Köln verliehen und brachte erneut die Größen der TV-Branche zusammen. In der Kategorie Fiktion triumphierte "KRANK Berlin" als beste Drama-Serie, während Maria Furtwängler (58) für ihre Rolle in "Bis zur Wahrheit" als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde. Leonard Kunz wurde für "Ein Mann seiner Klasse" als bester Schauspieler geehrt. In der Unterhaltung konnte ProSieben mit seinem "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" die Auszeichnung für die beste Show des Jahres mit nach Hause nehmen. Teddy Teclebrhan gewann indes den Preis für die beste Moderation mit seiner Arbeit an Wer stiehlt mir die Show?, während "Inas Nacht" sich in der Kategorie Comedy/Late Night durchsetzte. Auch Bill (36) und Tom Kaulitz (36) räumten mit "Kaulitz & Kaulitz – Staffel 2" ab – in der Rubrik Unterhaltung Reality.

Im Bereich Information wurden hochkarätige Produktionen prämiert. Phoenix erhielt die Auszeichnung für seine parlamentarische Berichterstattung, während das ZDF für "37°Leben: Against All Gods – Die Glaubens-WG" in der Kategorie bestes Infotainment geehrt wurde. Besonders hervorgehoben wurde zudem Burkhard Kress, der den Preis für seine Moderation der RTL-Sondersendung "EXTRA Spezial: Krebs – Warum meine Diagnose Ihr Leben ändern kann" in Empfang nahm. Bei den Dokumentationen stach "Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal" hervor, und die beste Doku-Serie war "German Cocaine Cowboy – Der Deutsche im Cali-Kartell".

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Ehrenpreises an Otto Waalkes (77). Der legendäre Komiker aus Ostfriesland wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Stifter der Auszeichnung schwärmten von dem Vater der Ottifanten in den höchsten Tönen und lobten Otto als einen schillernden Mann, der "mit seinen Gags und Sketchen, seinen Liedern und Figuren, Zeichnungen und Filmen, seinem typischen Gejodel, Geblödel und vielem mehr" ganze Generationen prägte. Der Comedian machte sich in seinen 77 Jahren unter anderem einen Namen als Stimme des "Ice Age"-Faultiers Sid sowie durch seine "Die Otto-Show" oder seine Darbietung in "7 Zwerge – Männer allein im Wald".

Getty Images Comedian Otto Waalkes beim Deutschen Fernsehpreis 2025

Getty Images Bill und Tom Kaulitz im Call beim Deutschen Fernsehpreis 2025

Getty Images Das Team von "KRANK Berlin", Deutscher Fernsehpreis 2025

Getty Images Otto Waalkes im November 2023

