Schlupflider: Charlotte Würdig denkt über Beauty-OP nach

Charlotte Würdig (47) hat einen Entschluss gefasst: Die Moderatorin will ihre Schlupflider operativ entfernen lassen. In ihrem eigenen Podcast "The Real Ex-Wives – mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf" sprach sie jetzt ganz offen über ihre sogenannte Problemzone. "Ich habe so Schlupflider und die nerven mich ja so brutal", erklärte die zweifache Mutter. Um sich schon einmal daran zu gewöhnen, benutzt sie momentan Pflaster mit Lifting-Effekt, doch die seien nur bedingt eine Hilfe, da sie jucken. Zudem habe ein Augenarzt sie gewarnt, dass sich wegen ständiger Reibung Entzündungen entwickeln könnten.

Neben den medizinischen Gründen ist es für Charlotte auch eine ästhetische Entscheidung. Ihre Freundin und Podcast-Partnerin Georgina schlug als Alternative eine Laserbehandlung vor, doch davon hält die Moderatorin wenig. "Beim Lasern hält es nicht so lang, denn du musst den Augenring in meinem Alter schon mitstraffen lassen", begründete sie im Podcast ihre Skepsis. Dennoch zeigt sie sich optimistisch, was den geplanten operativen Eingriff angeht. Viele ihrer Freundinnen hätten das bereits machen lassen, sogar ihre Mutter, die sich den Eingriff bereits zweimal unterzogen habe, sei sehr zufrieden damit.

Charlotte ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, sei es in Interviews oder in ihrem Podcast. Sie thematisiert häufig Tabu-Themen und teilt auch persönliche Dinge aus ihrem Alltag, was sie für ihre Fans besonders nahbar macht. Dass sie mit ihrer Entscheidung so offen umgeht, überrascht dabei nicht. "Die sind alle so happy und sie sehen so wach und fresh aus", erzählte sie im Podcast über die Erfahrungen ihres Umfelds. Abseits des Mikros kümmert sich die Unternehmerin um ihre beiden Kinder, mit denen sie offenbar auch mal humorvoll umgeht. So gab sie zu, dass sie ihre Kinder hin und wieder anlügt – jedoch immer mit einem Augenzwinkern.

RTL / Guido Engels Charlotte Würdig, Moderatorin

