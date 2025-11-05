"Es wird schwer": Cristiano Ronaldo blickt auf Karriereende

Cristiano Ronaldo (40) kündigte im Gespräch mit dem britischen Moderator Piers Morgan (60) sein baldiges Karriereende an. Der portugiesische Superstar, der im Alter von 40 Jahren weiterhin in beeindruckender Form ist, erklärte: "Es wird schon bald sein. Aber ich werde vorbereitet sein." Ronaldo wirkte in "Piers Morgan Uncensored" emotional: "Es wird schwer, ich werde mit Sicherheit weinen. Alles hat ein Ende, ich werde dann mehr Zeit für andere Dinge haben." Ein genaues Datum für das Ende seiner beeindruckenden Laufbahn als Fußballprofi nannte er jedoch nicht.

Wie er im Interview betonte, will er im nächsten Jahr noch einmal bei der Fußball-WM spielen, die für ihn jedoch keine oberste Priorität darzustellen scheint. "Es ist nicht mein Traum, die WM zu gewinnen", behauptete Ronaldo und setzte hinzu: "Um zu beweisen, dass ich einer der Besten in der Geschichte bin? Dafür muss ich ein Turnier mit sechs oder sieben Spielen gewinnen? Glaubst du, das sei fair?" Neben der Diskussion um seine Zukunftspläne äußerte sich Ronaldo auch zu seinem früheren Klub Manchester United. "Es macht mich traurig, Man United so zu sehen. Es ist immer noch einer der besten Vereine der Welt, ein Klub, der für immer in meinem Herzen sein wird", erklärte der Stürmer.

Cristiano Ronaldo zählt unbestreitbar zu den größten Fußballern der Geschichte und hat zahlreiche Rekorde aufgestellt, auf die er wohl auch abseits des Platzes stolz sein kann. In seiner Karriere spielte er für Vereine wie Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin, bevor er zuletzt in die saudi-arabische Liga wechselte. Abseits des Spielfelds hat sich Ronaldo ein Familienleben aufgebaut – mit seiner Verlobten Georgina Rodríguez (31) hat er fünf Kinder.

Getty Images Cristiano Ronaldo beim Spiel von Al-Nassr FC gegen Damac im Al Awwal Park in Riad

Getty Images Cristiano Ronaldo bei der Fußball-EM 2024

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern