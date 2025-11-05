Botox nicht nur gegen Falten: Paulina Ljubas klärt auf

Reality-TV-Star Paulina Ljubas (28) sorgt mit einem ehrlichen Gesundheits-Update für Gesprächsstoff: In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt sie blaue Flecken im Gesicht und erklärt, warum. Auslöser war eine Followerfrage zu den sichtbaren Malen. Paulina sagt, die Flecken stammten von Botox-Injektionen, die sie sich kürzlich "als ich in Köln war" setzen ließ. Nicht nur wegen der Optik, sondern vor allem aus einem medizinischen Grund: "Weil das tatsächlich das Einzige ist, was mir gegen Migräne hilft", so die Schauspielerin. Die Behandlung betraf die Stirn und den Bereich rund ums Auge, wo die blauen Flecken nun zu sehen sind.

Zusätzlich ging Paulina darauf ein, dass sie sich sogenanntes Masseter-Botox hat spritzen lassen. Dieses Verfahren kann helfen, den Kaumuskel zu entspannen. "Das habe ich machen lassen, weil ich nachts und morgens voll oft wach geworden bin und so richtig feste die Zähne aufeinander gedrückt habe. Also, ich reibe sie mir zum Glück nicht ab, aber ich mache dann unbewusst so, dass ich den Kiefer zusammendrücke, vor allem, wenn ich viel Stress habe", berichtete sie. Kosmetische Gründe spielen jedoch auch eine Rolle: Paulina gibt offen zu, dass sie sich Botox-Injektionen um die Augen herum geben ließ, um die Entstehung von Falten zu verhindern. Blaue Flecken seien dabei eine normale Nebenwirkung und nichts, worüber man sich Sorgen machen müsse.

Paulina, die durch ihre Reality-TV-Auftritte bekannt wurde, spricht immer wieder offen über Themen, die sie beschäftigen, und gibt dabei auch persönliche Einblicke. Schon in der Vergangenheit hat sie sich offen zu gesundheitlichen und kosmetischen Eingriffen geäußert, was von ihren Fans sowohl Lob als auch kritische Fragen nach sich zog. Ihre Offenheit scheint jedoch eine bewusste Entscheidung zu sein, denn sie möchte offenbar ein transparentes Bild von sich vermitteln und ihre Erfahrungen teilen. Rückhalt bekommt sie vor allem von ihren treuen Anhängern, die ihre Ehrlichkeit schätzen und Verständnis für die Herausforderungen zeigen, die ihr Alltag mit sich bringt.

Imago Paulina Ljubas beim Fame Fighting 3, 2025.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Juli 2025

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar