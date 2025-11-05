Halloween-Diss gegen Taylor? Travis Kelces Ex erklärt sich

Kayla Nicole hat mit ihrem Halloween-Look einige Diskussionen ausgelöst. Die Netz-Persönlichkeit präsentierte sich als Toni Braxton (58), inspiriert von deren Musikvideo zu "He Wasn't Man Enough", was Spekulationen über einen möglichen Seitenhieb auf ihren Ex-Partner Travis Kelce (36) und dessen Verlobte Taylor Swift (35) auslöste. Im Podcast "The Pre-Game With Kayla Nicole" erklärte Kayla jedoch, dass sie rein persönliche Gründe für ihre Kostümwahl habe. Der Song bedeute ihr bereits seit ihrer Kindheit viel, und sie habe dazu eine besondere Erinnerung, die mit einer ehemaligen besten Freundin namens Taylor und ihrer Mutter zusammenhängt.

"Ich habe eine sehr spezielle Erinnerung daran aus meiner Kindheit. Ich hatte eine weiße beste Freundin. Sie hieß Taylor, ihre Mutter hieß Pam. Und das war das einzige Haus, zu dem ich als Kind gehen durfte, weil meine Mutter so etwas sonst nicht erlaubte", stellte Kayla klar. Trotz dieser Erklärung glaubten ihr einige Internetnutzer nicht und überfluteten die sozialen Medien mit hämischen Kommentaren. Die Tatsache, dass ihre Kindheitsfreundin denselben Vornamen wie die berühmte Sängerin trägt, wurde von vielen infrage gestellt. "Ich glaube diese Geschichte überhaupt nicht" und "Ihre beste Freundin hieß Taylor? Richtig", schrieben beispielsweise skeptische TikTok-Nutzer. Andere verteidigten die Podcasterin und betonten, dass Taylor ein weit verbreiteter Name sei. Ob sich Kaylas Wahl des Halloween-Kostüms jedoch tatsächlich gegen ihren Ex und dessen neue Partnerin richtete, ist weiterhin unklar. Auch die Textpassagen des Songs, die von einem beendeten Verhältnis handeln, ließen Raum für Interpretationen.

Aber was ist eigentlich passiert? An Halloween hatte Kayla mit ihrer Performance in den sozialen Netzwerken für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie imitierte im Video selbstbewusst Braxtons ikonische Gesten und Lippenbewegungen. In Kombination mit den Songzeilen sorgte dies bei Fans und Beobachtern für Spekulationen, ob sie auf die turbulenten Entwicklungen rund um ihre frühere Beziehung anspielen wollte. "Weißt du, dass ich deinen Mann verlassen habe?", vor allem diese Zeile empörte viele Nutzer. Kayla und Travis waren – mit Unterbrechungen – fünf Jahre lang ein Paar, ehe die Beziehung 2022 endete. Im August dieses Jahres verlobte sich der Sportler schließlich mit Taylor.

Getty Images Travis Kelce und Kayla Nicole, Februar 2019

Imago Sängerin Taylor Swift in Vancouver, 12. Dezember 2024

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025