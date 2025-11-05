Schummlerin: Sie wird im Promihof von Produktion rausgekickt

Chelsea Montgomery, besser bekannt als Muddern, musste die Reality-Show Der Promihof vorzeitig verlassen. Der Grund: Sie wurde dabei erwischt, wie sie gegen die Regeln verstieß, indem sie einer Mitstreiterin die Spielstrategie einer Safety-Challenge erklärte. Die Produktionsleitung überprüfte das Material und es folgten Konsequenzen. "Muddern, du hast dich nicht an die Regeln gehalten. Du musst deswegen sofort den Promihof verlassen", lautete die klare Ansage. Chelsea gestand daraufhin: "Ich wollte es euch gerade selbst sagen. Es war schwer für mich, in der Situation dahinterzustehen. Ich war zu schwach, um es euch gleich zu sagen."

Vorab sorgte das Ganze für reichlich Aufruhr unter den Bewohnern. Giulia Siegel (50), die den Regelverstoß mitbekam, reagierte empört vor der gesamten Gruppe und warf Chelsea vor, das Spiel manipulieren zu wollen. "Das ist richtig hinterfotzig. Das ist kein Fairplay", schimpfte sie lautstark. Unterstützung bekam sie von ein paar Teilnehmern, darunter Pinar Sevim, die trocken nach einem Zoff mit Muddern anmerkte: "Karma ist eine Bitch!" Auch Fritz Wagner war wütend: "So fucking sauer war ich schon lange nicht. Wenn jemand unsportlich spielt und das verscheißert – so etwas hasse ich wie die Pest!" In einer Gruppenrunde bestritt Chelsea zunächst den Vorwurf vehement, was bei den übrigen Bewohnern gemischte Gefühle auslöste.

Nach ihrem Rauswurf brach Chelsea in bittere Tränen aus und erklärte, der enorme Druck habe sie zu ihrem Fehlverhalten getrieben. Der Regelverstoß sei kein bewusster Plan gewesen, sondern "ein Automatismus". Sie bereue ihre Taten zutiefst und habe letztlich gelogen, um ihre Verbündeten zu schützen. "Der Druck, der durch Giulias Ansprache kam in der Gruppe – ich wusste, gebe ich das jetzt vor der Gruppe zu, bricht die Hölle ein", schluchzte sie. Kurz darauf verabschiedete sich die Reality-TV-Teilnehmerin endgültig von der Show.

"Der Promihof" – am 12. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI Die "Der Promihof"-Teilnehmer

RTLZWEI Chelsea Montgomery bei "Der Promihof"

RTLZWEI Giulia Siegel in "Der Promihof"