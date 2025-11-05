"Kaum Kraft": Kim Virginia leidet unter Nikolas Verschwinden

Reality-TV-Star Kim Virginia Grey (30) hat sich mit einer bedrückenden Botschaft an ihre Fans auf Instagram gewandt. In ihrer Story erklärte sie sichtlich erschöpft, warum es zuletzt ungewöhnlich ruhig um sie geworden sei. "Mir geht es momentan psychisch und körperlich nicht gut, weshalb ich kaum Kraft habe, online zu sein oder viel zu schreiben", erklärte sie offen. Besonders belastet sie das Verschwinden ihres Ehemannes Nikola Grey (29), der seit einiger Zeit nicht nur den Kontakt zu ihr, sondern auch zu seiner Familie abgebrochen hat. "Es ist bei uns privat sehr viel passiert. Dinge, die einfach nicht hier auf Instagram gehören", teilte sie weiter kryptisch mit.

Kim, die normalerweise aktiv in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, betont, dass sie ihre Social-Media-Kanäle derzeit weitgehend gemieden hat, um sich Zeit für sich selbst und ihre Gefühle zu nehmen. In ihrer Insta-Story versicherte sie jedoch, dass sie die vielen Nachrichten und Worte des Zuspruchs von ihren Followern wahrgenommen hat. Daraufhin bedankte sie sich für die Unterstützung. "Ich brauche im Moment Zeit, um damit klarzukommen", schrieb sie abschließend und bat ihre Community um Verständnis für die schwierige Phase, in der sie sich aktuell befindet.

Bereits in den letzten Wochen wurden Gerüchte rund um die Ehe des glamourösen Paares laut. Nikola, der ebenfalls durch Reality-TV bekannt wurde, hat sich mit vagen Andeutungen zu einer möglichen Trennung zurückgezogen. Kim, die sich lange in Schweigen hüllte, zeigte sich vor Kurzem noch optimistisch, dass sich die Situation beruhigen würde. Nikola hingegen bleibt weiterhin verschwunden, was nicht nur seine Ehefrau, sondern auch Freunde und Familie vor ein Rätsel stellt. Die beiden, die lange als unzertrennlich galten, hatten ihre Beziehung oft in den sozialen Medien zelebriert.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, September 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars