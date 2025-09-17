Heavy-Metal-Sänger Tomas Lindberg ist an Krebs verstorben

Die Musikwelt nimmt Abschied: Tomas Lindberg, Sänger der schwedischen Death-Metal-Band At the Gates, ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Die Familie des Musikers bestätigte die traurige Nachricht gegenüber dem schwedischen Fernsehsender SVT Nyheter. Er kämpfte über mehrere Jahre gegen ein Adenoid-zystisches Karzinom, eine seltene, aber aggressive Krebsart, die in den Speicheldrüsen auftritt, und verstarb nun an den Folgen der Krankheit. Noch vor wenigen Wochen hatte die Band bekanntgegeben, dass Tomas intensiver Pflege bedürfe, nachdem während seiner Behandlung ein Teil der Mundhöhle entfernt werden musste.

Die Band verabschiedete sich in einem emotionalen Beitrag auf Instagram von dem charismatischen Frontmann. "Tomas starb heute Morgen nach Komplikationen im Zusammenhang mit seiner laufenden Krebsbehandlung. Trotz intensiver medizinischer Bemühungen konnte sein Leben nicht gerettet werden", schrieben die Mitglieder. Außerdem richteten sie warme Worte an den 52-Jährigen: "Tomas – Du warst eine Inspiration für uns alle. Ein wahrer Freund, mitfühlend und sympathisch. Du wirst immer für deine Großzügigkeit und deinen kreativen Geist in Erinnerung bleiben."

Tomas' einzigartiger Gesang war eine prägende Säule für den Sound von At the Gates, einer Band, die seit ihrer Gründung 1990 als Pionier des Melodic Death Metal gilt. Nach einer Trennung 1996 feierte die Band 2007 ein erfolgreiches Comeback und veröffentlichte seitdem mehrere Alben, die von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert wurden. Abseits der Bühne war Tomas für sein freundliches Wesen bekannt und wurde unter Freunden wie Kollegen immer für seine warmherzige Art geschätzt. Sein künstlerisches Vermächtnis wird jedoch zweifellos weiterleben.

