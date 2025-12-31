Wegen Verletzung: Millie Bobby Brown fehlt bei Serienfinale

Millie Bobby Brown (21) musste schon wieder passen: Die Schauspielerin sagte laut People ihren Auftritt beim großen Stranger Things-Finale im Paris Theater in New York ab. Der Kinobesuch stand am Freitag, 26. Dezember, an – doch Millie fehlte, weil sie seit Anfang Dezember mit einer ausgekugelten Schulter zu kämpfen hat. Damit ist es bereits das zweite Event in kurzer Zeit, das ohne sie stattfindet. Statt Seite an Seite mit ihren Co-Stars das Serienende zu feiern, blieb der Star zu Hause, um die Verletzung auszukurieren.

Die New-York-Premiere des Finales ist nicht der erste Termin, den Millie wegen der lädierten Schulter streichen musste. Bereits die "Stranger Things: The Final Season Celebration" im Paley Center fiel für sie aus, ebenso ein geplanter Auftritt bei "Good Morning America". Millie soll für die Vorführung im Paris Theater immerhin einen privaten Link erhalten haben, um vom heimischen Sofa aus zeitgleich mit dem Cast mitfiebern zu können. Für alle anderen Fans startet das große Finale am Donnerstag, 1. Januar auf Netflix.

Für Millie ist "Stranger Things" ein Herzensprojekt, das ihre Karriere von Kindesbeinen an geprägt hat. Die in Spanien geborene Schauspielerin, die in England aufwuchs, wurde durch die Rolle der Elfie weltweit bekannt und wuchs gemeinsam mit ihren Serienfreunden vor den Augen des Publikums auf. Privat teilt die Schauspielerin nur ausgewählte Einblicke in ihren Alltag und ihre Beziehung mit den Fans. Umso größer ist für viele Anhänger die Bedeutung solcher gemeinsamer Momente wie eines Serienfinales, selbst wenn Millie diesmal nur virtuell dabei sein kann und das Ende des Kapitels im kleinen Kreis vor dem heimischen Bildschirm erlebt.

Imago Millie Bobby Brown bei einem Promo-Event für Florence by Mills x Delsey Paris bei Macy’s in New York, Dezember 2025

IMAGO / ABACAPRESS Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Getty Images Der Cast von "Stranger Things": Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp und Millie Bobby Brown